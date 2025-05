Sinner lõpetas prantslase karjääri, vigastatud Fils teenis vägeva võidu

23-aastane Sinner mängis endast 15 aastat vanema Gasquet' (ATP 166.) kindlalt ning võitis kohtumise esimesest viiest geimist neli, avaseti kokkuvõttes 6:3. Teises setis ei loovutanud ta kogenud prantslase ühtki geimi ning kolmandas setis vormistas ta esimese matšpalliga kokkuvõttes 6:3, 6:0, 6:4 võidu.

38-aastane Gasquet teatas enne turniiri, et kodune slämm jääb tema karjääri viimaseks turniiriks. Oma karjääri tipphetkel kerkis Gasquet maailma edetabelis seitsmendaks, suurtel slämmidel jõudis ta kolmel korral poolfinaali ning kokku teenis ta ATP karusellil 16 turniirivõitu.

Lisaks kuulub kogenud prantslase auhinnakappi paarismängu pronksmedal 2012. aasta Londoni olümpialt ning segapaarismängu slämmivõit kodupubliku ees 2004. aastal.

"Me oleme erinevatest põlvkondadest, aga praegu on sinu hetk," ütles Sinner pärast matši. "Õnnitlused su perekonnale, su tiimile. Ilma heade inimesteta on võimatu nii imelist karjääri teha. Sa mängisid imelisel ajastul ja kõik jäävad sind ka pärast karjääri lõppemist meenutama."

Sinner kohtub kolmandas ringis tšehhi Jiri Leheckaga (ATP 34.), kes alistas neljas setis Alejandro Davidovich Fokina (ATP 29.).

Praegune Prantsusmaa esireket Arthur Fils (ATP 14.) alustas hispaanlase Jaume Munari (ATP 57.) vastu hästi ning teenis kahes esimeses setis võidu, aga siis hakkas 20-aastast prantslast häirima seljavigastus. Munar võitis kolmanda seti 6:2 ning jooksis neljandas Filsist ilma ühtegi geimi loovutamata üle, aga prantslane toibus otsustavas setis ja teenis kodupubliku saatel vägeva 7:6 (3), 7:6 (4), 2:6, 0:6, 6:4 võidu.

Mehed madistasid Roland Garrose liivaväljakul neli ja pool tundi ning Fils ütles, et mõtles rasketel hetkedel kaasmaalase Gael Monfilsi peale. "Gael on päris mitu matši viiendas setis oma kasuks pööranud. Mõtlesin, et Arthur, see matš on sinu. Sa pead sama tegema," rääkis noor prantslane. "Ütlesin endale, et see kestab viis setti. Isegi kui kaotan kaks tükki, on mul otsustav sett. Ütlesin treeneritele, et keskendun viiendale."

ARE YOU NOT ENTERTAINED?



4h25 minutes of entertainment from Arthur Fils #RolandGarros pic.twitter.com/bzNdB5LGJh — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2025

Maailma kolmas reket Alexander Zverev kaotas hollandlase Jesper De Jongi (ATP 88.) vastu esimese seti, aga näitas siis klassi, kui loovutas järgmise kolme seti jooksul vastasele vaid kuus geimivõitu. 3:6, 6:1, 6:2, 6:3 võit viis sakslase kolmandasse ringi, kus ta läheb igal juhul vastamisi itaallasega - kas Flavio Cobolli (ATP 26.) või Matteo Arnaldiga (ATP 36.).

Austraallane Alex De Minaur (ATP 9.) paistis liikuvat Alexander Bubliku (ATP 62.) vastu kindla võidu suunas, kui võitis esimesed kaks setti seisuga 6:2. Bublik ei andnud aga alla ning suutis järgmised kolm setti võita ja kolmetunnise lahingu järel 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2 võidu vormistada.