Djokovic pälvis Genfis oma karjääri 100. turniirivõidu

38-aastane Djokovic (ATP 6.) ja Hubert Hurkacz (ATP 31.) pidasid ATP 250 taseme turniiri finaalis maha tasavägise avaseti, aga Hurkacz sai seisul 6:5 hakkama matši esimese murdega ning vormistas 7:5 võidu. Teine sett kulges samuti tasavägiselt ning kumbki mees ei suutnud teist murda. Võitja selgus lõppmängus, kus Djokovic 2:0 juhtima läks ning pärast seda edu ei loovutanudki, viies 7:6 (2) võiduga kohtumise otsustavasse setti.

Hurkacz murdis kolmanda seti alguses vastase pallingu ning läks 2:0 juhtima. Djokovic püsis aga ta kannul ning suutis kaheksandas geimis ise murda ja seisu viigistada. Nagu teine sett enne, selgus ka kolmanda seti võitja lõppmängus, kus Djokovic 7:2 peale jäi.

Djokovici jaoks tähistas see karjääri sajandat turniirivõitu ning temast sai kolmas meestennisist profitennise ajastul, kes selle tähiseni jõudnud. Jimmy Connors võitis oma karjääri jooksul 109 tiitli, Roger Federer 103 tiitlit. Djokovic on võitnud viimasel 20 aastal iga aasta vähemalt ühe turniiri, mis on ühtlasi tenniseajaloo pikim seeria.

Tema võidu Genfis tegi veelgi poeetilisemaks asjaolu, et Hurkaczi treener on Nicolas Massu, kelle Djokovic alistas 2006. aastal Amersfoorti turniiri finaalis, kui oma karjääri esimese turniirivõidu teenis.