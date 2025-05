Tänak: nüüd oleme suures mängus tagasi

Tänak tõusis reedese esimese katse võiduga ralli liidriks ning ei andnud esikohta käest 17. kiiruskatseni, mil tal kadus kümme kilomeetrit enne finišit roolivõim ja langes kolmandaks.

Pühapäeval andis eestlane endast kõik, et esikoht Sebastien Ogier'lt tagasi võtta, kuid kaheksakordne maailmameister hoidis juhtohje enda käes lõpuni.

"Mõnes mõttes oli üsna frustreeriv nädalavahetus. Vihkan niimoodi kaotamist, eriti rallil, mis on minu jaoks väga eriline," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Esimest korda üle pika aja saime sõitmist lihtsalt nautida ja see oli väga lõbus. Meil oli vajalik kiirus olemas, aga võib-olla jäi natukene puudu vastupidavusest, mida on võitmiseks vaja."

Tänak usub siiski, et võrreldes Kanaari saarte ralliga tehti Portugalis samm edasi. "Nüüd oleme suures mängus tagasi, peame lihtsalt samas vaimus jätkama. Seni on ainult Toyotad rallisid võitnud. On aeg seda muuta."

Järgmine MM-etapp toimub kolme nädala pärast Sardiinias.