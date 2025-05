Käsipallipronksi võitis Kehra

Kehra asus seeria teises mängus Kristofer Liedemanni väravate toel 2:0 juhtima, kuid Mistra viigistas ja seejärel algas tempokas punkt-punktis mäng, kus Kehra omas nappi ühe-väravalist edu.

Vahemaa suurendas kahe värava peale Martin Lepik, kes sai käe valgeks 9. minutil (7:5). Kehra lisas võimsust juurde ning läks 15. minutil Oskar Luksi väravast 11:7 juhtima. Mistrat hoidis mängus väravavaht Madis Valk, kuid võistkonna realiseerimine jäi puudulikuks ning nii võitis Kehra esimese poolaja skooriga 16:12.

Teine poolaeg käis üles-alla. Poolaega alustas paremini Mistra, kes vähendas vahemaa Ilja Kosmiraki ja Anton Barouski väravate arvelt ühe värava peale. Teise poolaja esimese värava sai Kehra kirja alles 33. minutil, kui viske realiseeris Oskar Luks. Kehra kasvatas üks hetk skoori 22:19 peale, ent Mistra jätkas jälitustööd ning 50. minutiks oli vahemaa taas vaid üheväravaline, kui Serhii Orlovskyi viskas seisuks 22:23.

Luks, Markus Leidsaar ja Sigmar Seermann tegid parandustööd ja viisid Kehra 53. minutiks 26:23 juhtima, kuid Aron Leppik ja Orlovskyi tegid 55. minutil seisuks 25:26. Kuni viimase sekundini säilis põnevus. Võitlusest väljus võitjana kodumeeskond Kehra, võites pronksi tulemusega 27:26.

Kehra resultatiivseimad olid seitsme väravaga Liedemann ja Luks. Mistra suurimad skooritegijad olid kaheksa väravaga Kosmirak ja kuue väravaga Leppik.

"Poisid tegid kõige tähtsama ära. Ütlesin enne, et see seeria peab pühapäeval läbi saama kaks-null emmale-kummale poole ja see on tehtud," kommenteeris Kehra peatreener Janar Mägi.

"Pronksiseeria jäi kaitse taha. Tahet kindlasti meil oli, aga eks meil olid liidrid puudu," lausus Mistra poolelt Ilja Kosmirak.

Esmaspäeval jätkub finaalseeria, kus lähevad vastamisi juba ühe võidu kindlustanud Põlva Serviti ja võõrustaja Viljandi HC.

Pronksiseeria:

15.05 19:00 Kalevi Spordihall Mistra – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (28:32)

18.05 16:00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Mistra (27:26)

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper tuli kolmandale kohale koosseisuga: Hannes Hapsalo, Jorge Luezas Lorenzo, Timo Roomere, Kristofer Liedemann, Martin Lepik, Indrek Normak, Rasmus Eensaar, Tom Simion Treiman, Siim Normak, Alvar Soikka, Sigmar Seermann, Martin Kikkas, Oskar Luks, Mihkel Parm, Karl Kõverik, Dmitriy Yankovskiy, Markus Leidsaar, Mikk Kaspar Piirsalu, Kaur Tamme, Sergio-Silver Kreegimaa, Jaan Pirk, Romet Klement, Karl Kramm. Peatreener Janar Mägi, treenerid Jaan Kauge ja Indrek Lillsoo, esindaja Priit Pajus.

Mistra mängis meistriliigat koosseisus: Mikola Naum, Urmas Rõuk, Kaspar Padjus, Marek Kopli, Patrick Padjus, Ilja Kosmirak, Arno Vare, Madis Valk, Johannes Paju, Aron Leppik, Andre Ansip, Serhii Orlovskyi, Anton Barouski, Vahur Oolup, Martin Nerut, Andris Celminš, Kaspar Nurmet, Markus Arik, Eirik Gautestad Norheim, Henri Markus Takkis, Markus Kask, Vladyslav Naumenko. Peatreener Jüri Lepp, füsioterapeut Kert Kähari, esindajad Aleksander Kesküla ja Priit Tamm.