LeBron James karjääri jätkamisest: mul ei ole praegu vastuseid

NBA kõigi aegade resultatiivseima mängija LeBron Jamesi jaoks lõppes liigas juba 22. hooaeg, vahetult pärast mängu ta USA ajakirjanikega rääkides oma tuleviku kohta ei avaldanud. "Ma ei tea," vastas James küsimusele, kui kaua kavatseb ta veel liigas enne profikarjääri lõppu jätkata.

"Mul ei ole sellele vastust. Pean oma perekonnaga, abikaasaga, oma tugiisikutega maha istuma, asja arutama ja vaatama, mis saab. Pean ka aru saama, kui kaua tahan mängimist jätkata. Ausalt öeldes ei tea ma praegu vastust," lisas James.

Detsembris 41. sünnipäeva tähistava Jamesi lepingus on klausel, mis võimaldab tal oma soovil järgmiseks hooajaks Lakersisse naasta. Üks hooaeg on väärt 52,6 miljonit dollarit. "See on äri. Kui lepingutega kindlustatud mängijad välja arvata, ei tea me, milline näeb koosseis järgmiseks hooajaks välja. Pean mõtlema - mitte sellele, kas tahan siia naasta, vaid kas jätkan mängimist," tõdes James.

Suvel saab Lakers lepingut pakkuda ka sel hooajal Dallas Mavericksist Anthony Davise vastu toodud Luka Doncicile. Nii James kui Doncic kiitsid peatreeneri JJ Redicki debüüthooajal tehtud tööd. "Ta on pagana hea treener. Mul on väga hea meel, et ta oli neil mõnel kuul minu peatreeneriks - tundsin natuke, nagu oleksin Euroopas tagasi," sõnas Doncic. "NBA-s on juba niisama raske olla uueks peatreeneriks, aga teha seda Lakersis on veel oluliselt raskem. Arvan, et ta sai sellega väga hästi hakkama," lisas James.