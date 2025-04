Hyundai autod peavad läbima uuenduskuuri

Tänavuse hooaja eel vahetas autoralli MM-sari rehvitarnijat ja Pirelli asemel sai võimaluse Lõuna-Korea rehvitootja Hankook. Eelmistel etappidel erilisi probleeme polnud, aga Kanaarid on kalendri esimene tõsine asfaldiralli.

"Asjaolud selle uue rehviga toovad välja ühe fundamentaalse probleemi meie autos, mida ei ole liiga raske lahendada, sest oleme seda ka minevikus teinud," sõnas prantslane väljaandele DirtFish.

Küll aga ei saa seda teha mitte rallil, vaid tehases. Samuti tuleb mõelda korraldajate reeglitele, sest hooaja jooksul tehtavate muudatuste arv on piiratud ja vajab heakskiitu.

"Me vajame jokkereid [niiöelda lubade hulk auto juures muudatusi teha] ja homologiseerimist, et mõnd asja muuta. Meil ei ole neid väga palju järel ja peame olema ettevaatlikud."

Kuigi Thierry Neuville testis enne Kanaari saarte rallit Hispaanias Sierra Morenas toimunud rallil, siis ei ilmnenud seal ohumärke, kuna tingimused olid mõnevõrra teised.

"Me ootasime paremat tulemust," kommenteeris Demaison käimasolevat MM-etappi. "Me ei teinud oma kodutööd enne siia tulemust korralikult ära, aga see on mootorisport ja see on ralli. Meil on uus rehvitarnija ja me ei arvanud, et meil tekib rehvidega nii palju probleeme."

Demaisoni sõnul on üllatav ka see, kui palju on Kalle Rovanperä kiirem Sebastien Ogier'st, kuigi just kogenud prantslasel võiks olla asfaldil eelis. "Jah, meie kratsime kindlasti enda päid, aga ma arvan, et ka härra Ogier sügab kukalt ja üritab mõista, miks on neil nii suur vahe."

Hyundail on lahenduste leidmiseni õnneks veidi aega, kuna pärast Kanaari saarte osavõistlust järgneb kruusarallide hooaeg ja tagasi asfaldile tullakse alles oktoobris, kui peetakse Kesk-Euroopa ralli.