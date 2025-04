Kristjan Tamm jõudis Egiptuses paarismängus poolfinaali

Nad alistasid Ukraina paari Vadim Konovtšuk – Andrei Poritski 6:2, 6:2. Lisaks sellele, et Jones ja Tamm murdsid vastaste servi neli korda, hiilgasid nad ka servimängudes. Kaheksa pallingugeimi peale kokku kaotasid nad ainult kolm punkti, vahendab tennisnet.ee.

Teisipäeval peetud avaringi mängus alistasid Jones ja Tamm Luca Castelnuovo (Šveits) ja Sebastian Lhuillier' (Filipiinid) 6:3, 7:6. Ka selles mängus Eesti-Briti paar servigeimi ei loovutanud, aga näiteks teise seti seisul 5:6 servides tuli neil mõlemapoolsel geimpallil (40:40) päästa ka settpall. Kiires lõppmängus tegid Jones ja Tamm kaks minimurret vastaste ühe vastu.

Poolfinaalis on aga Jonesi ja Tamme vastased esimesena asetatud David Poljak (Tšehhi) ja Hamish Stewart (Suurbritannia), kellel mõlemal on paarismängu edetabelikoht kõrgem kui üksikmängus. Sellegipoolest püsib Stewart kaotuseta ka üksikmängus, kus ta on jõudnud veerandfinaali.

Tamm langes aga üksikmängus Sharm el Sheikhis teist turniiri järjest avaringis välja samale vastasele kaotades. Kui eelmisel nädalal kaotas Tamm serblasele Viktor Jovicile 4:6, 4:6, siis seekord 6:7, 4:6.

Neljapäeval alustas paarismängu Abidjani Challenger 50 turniiril Johannes Seeman. Ta pidi mängima ka kolmapäeval, kuid nad said koos Michael Geertsiga (Belgia) loobumisvõidu. Veerandfinaalis kaotasid Geerts ja Seeman teisena asetatud Anthony Genovile (Bulgaaria) ja Tom Handsile (Suurbritannia) 3:6, 3:6.