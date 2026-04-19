Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim

Lätis toimuval kindla lõputa ultrajooksul suutis naistest 30 ringiga ehk enam kui 201 kilomeetriga võita Gerli Nikolajev. Eestlastest edukaim oli Andrus Rüütelmaa 32 ringiga ehk 214 kilomeetriga.

Jekabpilsis korraldataval viimase väljalangeja põhimõttel toimuval nn backyard ultra'l läks laupäeval kell 11 142 startija seas rajale ka üheksa Eesti ultrajooksjat.

Neist neli - Gerli Nikolajev, Andrus Rüütelmaa, Olle Rõuk ja Mikk Prantsen - suutsid starti minna ka 24 tundi hiljem.

27 ringiga piirdus lätlane Gita Muceniece ehk siis sai selgeks, et Gerli Nikolajev on sel võistlusel naistest edukaim.

Gerli Nikolajev sai naiste võitjana kirja 30 ringi ehk 201,180 kilomeetrit. Temast edukamad suutsid olla vaid kuus meest. Isiklikku rekordit parandas Nikolajev koguni 12 ringiga.

Gerli Nikolajev. Autor/allikas: Lasma Irša.

Eelmisel aastal sai samas naistest teise koha Liis Siigur, kes püstitas 34 ringiga siiani kehtiva Eesti rekordi.

Eesti edukaim oli Andrus Rüütelmaa, kes sai kirja 32 ringi ehk 214,592 kilomeetrit. Isiklikku rekordit uuendas ta ühe ringiga. Rajale jäi pärast Rüütelmaa lõpetamist viis jooksjat, kolm Lätist ja kaks Leedust.

Olle Rõuk ja Mikk Prantsen piirdusid 26 ringi ehk 174,356 kilomeetriga.

Ülejäänud eestlaste tulemused: Taavi Ilp 21, Triinu Kooskora 19, Martin Kala 19, Tauri Tamkivi 15 ja Kermo Themas 12 ringi.

Backyard ultra'l lastakse jooksjad igal täistunnil ühisstardist 6,7 kilomeetri pikkusele ringile, kusjuures ring tuleb läbida tunni aja jooksul ehk järgmiseks täistunniks tuleb jõuda uue ringi starti. Võistlus kestab seni, kuni rajale on jäänud viimane jooksja.

Maailmarekord on 119 ringi ehk ligemale viis ööpäeva starte, selle ajaga läbis Austraalia jooksja Philip Gore 798,014 kilomeetrit.

Eesti rekord on 56 jooksutunniga ehk 375,436 kilomeetriga Karl Kevin Ruuli nimel.