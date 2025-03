Kyrgios lõpetas Miamis pika võidupõua

Kyrgios võidutses 2022. aastal Austraalia lahtistel paarismängus ning jõudis kodupubliku ees ka üksikmängus finaali ning lõpetas tollase hooaja soliidselt, kuid järgnevad aastad ei läinud soovitud kursil. Austraallane heitles mitme vigastusega, neist kõige koledam oli parema randme vigastus, mis vajas tõsist ümberehitamist.

Kyrgios käis 2023. aastal väljakul vaid korra ning jättis mulluse hooaja üldse vahele. Tänavu naasis ta taas väljakule ning osales ka kodusel slämmiturniiril, aga langes seal kiirelt välja. Märsti alguses Indian Wellsis toimunud turniirist pidi Kyrgios randmevigastuse tõttu loobuma.

Kolmapäeva õhtul teenis ta alates 2022. aasta oktoobrist oma esimese võidu üksikmängus, kui alistas Miamis toimuval turniiril ameeriklase Mackenzie McDonaldi 3:6, 6:3, 6:4. "See oli väga keeruline mäng," tõdes Kyrgios pärast võitu. "Rääkisin oma tiimiga pärast Indian Wellsi turniiri ja mõtlesin, et kui kaua ma nii jätkata üldse tahan."

"Viimased kaks aastat on olnud päris karmid. Mu käsi oli 12 nädalat kipsis, ma ei suutnud oma rannet liigutada ja kirurgid ütlesid, et ma ei saa enam kunagi mängida," lisas austraallane. "See võit pole veel kohale jõudnud, sest ma omal ajal võitsin päris palju! Samas tundus see täitsa tavaline tunne. Ma ei hakka valetama, oleksin peaaegu väljakul nutma hakanud."

Maailma edetabelis 892. positsioonile kukkunud Kyrgiost ootab teises ringis aga ees paras väljakutse, kui peab vastamisi minema maailma 23. reketi Karen Hatšanoviga.