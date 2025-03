Pisarais Kyrgios andis Indian Wellsis loobumisvõidu

Viimati Austraalia lahtistel väljakul käinud 29-aastast Kyrgiost hakkas neljapäevases mängus segama parem ranne, millega austraallane käis 2023. aasta septembris operatsioonil ning ta pidi hollandlasele Botic van de Zandschulpile andma seisul 6:7 (7), 0:3 loobumisvõidu.

2022. aasta Wimbledoni slämmiturniiril finaali jõudnud Kyrgiost on viimastel aastatel seganud ka jalavigastused, Indian Wellsis pidi ta nädala alguses randmevalu tõttu pooleli jätma ühe treeningsessiooni.

"Keegi pole pärast sellist randme ümberehitamist üritanud tennist mängida. On olnud mängijaid, kellel on olnud randmeoperatsioonid, aga mitte midagi nii halba, kui minu olukord. See on eksperiment; mulle öeldi, et ma ei pruugi enam kunagi tennist mängida," kommenteeris Kyrgios pärast matši pooleli jätmist.

Austraallane on üles antud ka ülejärgmisel nädalal algavaks Miami turniiriks, kuid tema osalemine on nüüd mõistagi kahtluse all. "Hakkame tiimiga otsast peale, üritame leida viisi, kuidas need matšid lõpetada. Oleksin tahtnud selle mängu lõpuni mängida, isegi kui oleks kaotanud, aga kui ma ei suuda kohtumisi lõpetada, on see murettekitav."

Prantslane Gael Monfils (ATP 42.) oli 6:4, 6:4 üle sakslasest Jan-Lennard Struffist (ATP 46.), David Goffin (ATP 56.) alistas Lorenzo Sonego (ATP 37.) 6:4, 7:5.