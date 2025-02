Alcaraz võttis hollandlaselt US Openi eest revanši

Mullu suvel USA lahtiste teises ringis 29-aastaselt hollandlaselt tõelise üllatuskaotuse saanud Alcaraz kaotas korduskohtumises varakult kaks pallingugeimi, kuid suutis hollandlase setipalli päästa ning avaseti lõppmängu viia. Seal asus hispaanlane 5:1 juhtima ning vormistas tunni ja viie minuti järel avasetis 7:6 (3) võidu.

Teises setis näitas Van De Zandschulp taas head mängu, kui murdis 3:2 eduseisul Alcarazi servi, minnes siis veel 5:2 juhtima. Maailma kolmas reket sellele august välja ei tulnud ning hollandlane viis 6:3 setivõiduga kohtumise otsustavasse setti.

Kolmandas vaatuses pani Alcaraz aga oma paremuse maksma, murde toel võitis ta esimesed kolm geimi ning kokkuvõttes setis seitsmest kuus, kindlustades 6:1 võiduga edasipääsu teise ringi.

"Selles matšis oli palju tõususid ja mõõnasid," ütles Alcaraz. "Andsin talle avasetis setipalli, Botic mängis soliidse matši. Ma olen lihtsalt õnnelik, et edasi pääsesin. Pidin keerulistes oludes keskenduma, edasi mängima ja lootma, et minu hea tennis tuleb järgi."

Alcaraz on oma karjääri jooksul võitnud 16 ATP turniiri, aga pole seni kõvakattega väljakul isegi finaalmatši jõudnud. 21-aastane hispaanlane kandis hingamise avamiseks ninariba. "Alustasin väga närviliselt, aga igal turniiril on esimene matš keeruline. Pidin lihtsalt ära harjuma, siin täismaja ees mängimine on täiesti teine asi," rääkis Alcaraz.

Ta ootab omale vastast kanadalase Felix Auger-Aliassime (ATP 23.) ja kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Andrea Vavassori vastasseisust.

Kõrgetasemelisel turniiril teenisid avapäeval võidu veel asetuse saanud Daniil Medvedev (ATP 7.), Alex De Minaru (ATP 8.), Andrei Rubljov (ATP 10.), Holger Rune (ATP 14.), Stefanos Tsitsipas (ATP 14.) ja Hubert Hurkacz (ATP 21.).