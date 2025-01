Koju jõudnud Männama: peab kohale jõudma, millega me hakkama saime

Mehise ja meeloluka vastuvõtuga tervitati Tallinna lennujaamas Urvo Männamat ja Risto Lepikut, kes täitsid Saudi Araabias oma suure unistuse. 47. korda peetud Dakari rallil sai neist esimene Eesti võistkond, kes jõudnud autode põhiklassis maratonralli finišisse.

Mehed läbisid oma uue Toyota Hiluxiga pea 8000 kilomeetrit ja tulid koju 13. kohaga. "Positiivsed emotsioonid loomulikult. Seda me siin aastaid taga ajasime. Kui see lõpuks käes on, siis ei usu. Peab natuke kohale jõudma, millega me hakkama saime," ütles Männama.

Enne rallit rääkisid nad, et koht esimese 20 seas oleks sobiv eesmärk. "Tegelikult teadsime, et meie kiirus on hea õnne korral esikümne piiri peal. 20 oli väikese varuga pandud, siis oli vigadeks ka ruumi. Oleme kindlasti rahul, annab energiat ja inspiratsiooni tulevikuks," lisas Männama.

Lepiku sõnul jäid kõrgemad kohad oma vigade taha. "Dakari võidab see, kes kõige vähem vigu teeb. Meil tuli nii palju vigu, et seekord 13. koht," sõnas kaassõitja.

Rallimeeste sõnul võib eriti uhke olla selle üle, et terve Dakari ralli peale tuli vaid üks kehv katse. "Võtsime hästi konservatiivse plaani, teadsime, et seekord oli läbi ajaloo kõige konkurentsitihedam võistlus - kõige rohkem staare, kõige rohkem tehasevõistkondi ja sõitjaid. Teadsime, et kohe algul hakkab midagi juhtuma ja pigem hoiame tagasi. Tundub, et see toitis," rääkis Männama.

"Meie jaoks oli üllatus see, et kõik lagunemised toimusid esimese nädala jooksul, tavaliselt on teine nädal see, kus hakkab asju juhtuma. Esimesel tehti plats puhtaks, teisel nädalal keegi eest ära ei kukkunud ja kestsid lõpuni," lisas ta.

Urvo Männama - Risto Lepik Autor/allikas: MM Production

Enne Saudi Araabia kõrbedesse rändamist ütlesid rallimehed, et kõige olulisem faktor on tehnika. Koostöö Overdrive Racingu võistkonnaga sujus hästi ning Hilux pidas keerulistes tingimustes vastu.

"Tehnika oli suur asi, ise oleme aastatega kogemust ja kilomeetreid juurde ammutanud. Seda oli tunda, esimestel päevadel oli vaja meelde tuletada, aga auto ja meeskond oli meie jaoks parim, mis sai olla. Meil ei olnud ühtegi tehnilist probleemi. Üks päev oli hirm, aga see oli ainult hirm," ütles Männama.

"Kuulsime imelikku heli auto alla ja mõtlesime, et mis nüüd ära kukub. Lõpuks oli lihtsalt pooltelje ots, mis seal vastu autot käis. Õnneks saime lõpuni," lisas Lepik.

Neli ja pool aastat koostööd teinud Männama ja Lepik ei tea veel, mis tulevik toob. "Masin on Saudi Araabias ja pakiktakse kokku ja läheb Belgiasse. Eks peame Urvoga mõtlema, kus ja mis. Pole veel mõelnud," rääkis Lepik.

"Ainuke plaan oli Dakar. Auto on meil olemas, meeskond ütles, et oleme vägagi teretulnud. Otseselt takistust ei ole, rohkem on vaja enda sisse vaadata," sõnas Männama.

Urvo Männama - Risto Lepik Autor/allikas: MM Production

Männama jaoks oli koostöö Overdrive'iga veelgi erilisem, sest 36-aastane eestlane sai oma lapsepõlve kangelasega koos aega veeta. "Olime väga uhkes seltskonnas, iga hommik ja õhtu istusime söögilaua taga, muljetasime ja rääkisime. Hindamatu kogemus," rääkis ta.

"Kui kunagi hakkasin üldse Dakari vaatama, siis Giniel de Villiers tegi arvatavasti oma viimase sõidu. Istusin tema viimasel õhtul temaga seal koos ja ta surus kätt ja ütles, et edu. Mis sa ütled selles olukorras?" ütles ta. "Sa olid kunagi väike poiss ja vaatasid ja nüüd tuleb see mees, ütleb, et hästi panete."

Männama ja Lepik läbisid 12 kiiruskatset, sealhulgas kaks maratonkatset, ajaga 56 tundi, 48 minutit ja 47 sekundit. Üldvõidu teenisid eestlaste tiimikaaslased Yazeed Al-Rajhi ja Timo Gottschalk, kes edestasid Männamat ja Lepikut lõpuks kolme tunni, 56 minuti ja 32 sekundiga.

See oli esimene kord, kui Männama ja Lepik Dakari ralli lõpetasid, kahel eelmisel aastal jätsid nad raske kõrberalli pooleli. Männama ja Lepik on esimesed eestlased, kes on Ultimate klassis Dakari ralli lõpetanud.