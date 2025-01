Männama ja Lepik alustasid Dakari rallit: auto toimis suurepäraselt

Männama ja Lepik (Overdrive Racing) läbisid distantsi ajaga 16.41, millega pälvisid 22. koha. "Proloog on tehtud, auto toimis üldpildis suurepäraselt, tehniline pool toimis ideaalselt. Mul navigeerimispuldil tekkisid probleemid, aga kuna meil on seal mitu pulti ja erinevaid nuppe, siis võtsime kohe järgmised aparaadid kasutusele," rääkis kaardilugeja Lepik pärast katset.

"Katse oli tore ja tulemus ka hea. Eks nüüd näha, kuidas [laupäeval] katsele peaminek meil on, kus täpselt asume. Eelmise aastaga on natuke seda olukorda muudetud, me ei pruugi 22. peale minna," lisas Lepik.

Kõige kiirema aja said kirja Toyota Gazoo võistkonna sõitjad Henk Lategan ja Brett Cummings, kes edestasid vaid sekundiga Mattias Ekströmi ja Emil Bergkvisti (Ford M-Sport). Esikolmikusse mahtus veel Nasser Al-Attiyah - Edouard Boulanger (Dacia Sandriders; +0.20), kes edestasid omakorda sekundiga eestlaste tiimikaaslasi Rokas Baciuskat ja Oriol Menat.

"Katse oli üldpildis kiire rallikatse, oli vahepeal aeglasemaid lõike suurte kividega, aga navigeerimist siin küll eriti ei olnud. Kes oli julgem ja kellel oli rohkem õnne, siis kiired rallimehed võisid eespool olla," lisas ta.

Kolmandat korda Dakari rallit sõitvad Männama ja Lepik alustavad laupäeval esimese kiiruskatsega, kui Bisha provintsis läbitakse 416 kilomeetrit. Kokku läbitakse Saudi Araabia kõrbeliival 7700 kilomeetrit.