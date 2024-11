Männama ja Lepik lähevad kolmandale Dakari rallile

"Eesti mees on jonnakas, ta astub reha otsa nii kaua, kuni vars pooleks läheb," lausus Männama pressiteate vahendusel. "Kui tõsisemalt rääkida, siis esimesel korral sujusid asjad meil päris hästi, teisel korral ei saanud isegi korralikult minema. Nüüd siis kolmas kord ja on tõsi, et auto oma olemuselt on meile tuttav. Uus on see, et nüüd ei ole me kohal oma meeskonnaga, vaid stardime Belgia meeskonna Overdrive ridades."

Männama ja Lepik on esimese tutvuse uue masinaga teinud, kui läbisid Kataris autot testides üle 250 kilomeetri. Esimene mulje on positiivne, nii meeskonnast kui ka autost.

"Me oleme sellel aastal vähe sõitnud, eks oli eelmise aasta haavade lakkumist, aga nüüd oleme õigel lainel. Katari test oli meile väga hea, saime mõlemad Ristoga taas selle tunde kätte," lausus Männama. "Usun, et varasemad tuhanded kilomeetrid on olnud meile hea põhi ja Dakar on väga palju just kogemuse pealt tehtav võistlus, kus ei ole oluline kohe alguses gaas põhja lüüa."

Lepiku sõnul oli test väga vajalik ja positiivne ka isiklikust seisukohast. "Minu töökoht on võrreldes eelmiste aastatega mugavam, kui saab seda mugavuseks nimetada. Uus Hilux on pehmem ja kui arvestada, kui pikka aega me kahe nädala jooksul seal masinas veedame, on see oluline. Urvo poolt saan aru, et ka talle see uus masin istub."

Enne Dakari testimiseks eraldi võistlust ei tehta ja järgmine kord kohtutakse meeskonna ja masinaga juba enne Dakari starti Saudi Araabias, kus saab veel viimased testid teha. Eestlasete meeskonnakaaslasteks on Dakari võitjad Toby Price ja Sam Sunderland. Mõlemad mehed on Dakari võitnud tsikliga. Sarnaselt eestlaste Toomas Triisa ja Mart Meeruga, kes samuti Dakaril tsikliga osalenud ja Triisa ka Malle-Moto klassi võitnud, istuvad nad nüüd ühes masinas.

2025. aasta Dakar, mis sõidetakse Saudi Araabias pakub sõitjatele katseid erinevatel pinnastel, piirkonna eripära on kindlasti liiv ja kõrbes sõidetavad katsed panevad proovile ka meeskondade navigeerimisoskused. Start antakse 3. jaanuaril proloogiga Bishast ja 17. jaanuaril on 2025. aasta Dakari finiš Shubaytah's. See kõrbepiirkond on tuntud Empty Quarter nime all, kus sõitjad saavad enne finišit kolm päeva kihutada ja navigeerida liivadüünides.

Ka sellel aastal on kavas kaks maratonkatset, kus võistlejad ööbivad etteantud laagrites, kus taustatiime abiks pole ja kõik tööd masinate juures tuleb ise teha. Need on pikemad kui varasematel aastatel, ulatudes 950 kilomeetrini.

Oluline on ära märkida ka see, et vähemalt viiel katsel on erinevatel klassidel erinevad teekonnad, seda turvalisuse huvides, et vältida ees startinud tsiklite ja nende taga tulevate kiirete autode kokkupõrkeid. See toob esile ka selle, kes suudab autode klassis paremini navigeerida, sest nendel katsetel pole autodel ees tsiklite poolt sisse sõidetud jälge.