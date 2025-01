Männama Dakari rallist: autod jäävad terveks, mehed lähevad katki

Kolmandal katsel maineka Dakari maratonralli lõpetanud Urvo Männama rääkis "Ringvaates", et väsimus Saudi Araabia düünides tehtust on mehed nüüd kodumaal lõpuks kätte saanud.

Männama ja Risto Lepik täitsid Saudi Araabias oma unistuse, kui said esimeseks autode põhiklassis kuulsa kõrberalli finišisse jõudnud Eesti ekipaažiks. Kokkuvõttes pälviti 13. koht, koju jõudsid mehed nädala eest.

"Viimane nädal kodus olles on olnud väsimus. Kohal toimetad adrenaliini ja kõige muu pealt ära, aga kindlasti on ohud suured endale liiga teha," rääkis Männama reedel "Ringvaates". "Võtsime ka kiirusevalikul arvesse, et tahame end hoida: kaks meie meeskonnakaaslast katkestasid peapõrutuste ja kaelavalude tõttu. Autod jäävad terveks, aga mehed lähevad katki."

"Kaamleid tuleb ette, oleme näinud, aga me ikka proovime neist viisakalt mööda tulla. Korraks lõpetad võistlemise ära ja saad aru, et peame ka kohalikke elanikke austama. Suureks probleemiks on tolm - kaasvõistlejad sõidavad ees, tolm ei taha ära kaduda ja sõidad seal nagu siil udus," rääkis Männama Saudi Araabia teedel valitsenud ohtudest.

Enne rallit rääkisid Männama ja Lepik, et tahaksid lõpetada esimese 20 seas, kuigi peaeesmärgis kahtlust ei olnud. "Meie eesmärk oli selge: lõpuks lõpetada! Kolmas kord oli juba seal olla, ei saanud enam aega raisata lolluste peale, oli vaja turvaliselt läbi sõita. Sportlikus mõttes oli eesmärk võimalikult hea tulemus teha," sõnas Männama "Ringvaates".