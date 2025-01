Männama ja Lepik lõpetasid Dakari ralli 13. kohaga

Viimasel võistluspäeval starditi esmalt 70-kilomeetrisele ülesõidule ning siis oli kavas 62-kilomeetrine viimane katse, kus Männama ja Lepik said 21. koha, kaotades etapivõidu võtnud Lucas Moraesile (Toyota) 1:03.32.

Kokkuvõttes sai esikoha Yazeed Al-Rajhi (Toyota), kelle koguaeg oli 52 tundi, 52 minutit ja 15 sekundit. Teisena lõpetas lõunaaafriklane Henk Lategan (Toyota), kaotades kolme minuti ja 57 sekundiga ning kolmas oli rootslane Mattias Ekström (Ford), kaotades 20 minuti ja 21 sekundiga.

Üldarvestuses 13. koha saanud Männama ja Lepik kaotasid võitjale kolme tunni, 56 minuti ja 32 sekundiga. See oli esimene kord, kui Männama ja Lepik Dakari ralli lõpetasid, kahel eelmisel aastal jätsid nad raske kõrberalli pooleli. Männama ja Lepik on esimesed eestlased, kes on Ultimate klassis Dakari ralli lõpetanud.

"Eks see, mida me teinud oleme, jõuab hiljem kohale. Katse on tehtud, Dakar on tehtud, poodium on tehtud. Väärikas medal kaelas," ütles Männama. "Pikk ja raske sõit oli. Praegu tahaks koju ja pere näha. See võistlus on suur asi, see läheb sinu sisse, sa ei saagi aru ja järsku elad nagu paralleelmaailmas. Loodame, et see kohanemine normaalse eluga läheb nüüd edukalt."

"Muljed on äärmiselt positiivsed. See on olnud ikka väga pikk teekond, neli aastat tagasi, kui see mõte pähe tuli. Nüüd on finiš kirjas. Väga kurnav ja raske oli see teekond, võrreldes eelmiste aastatega palju raskem. Auto on terve ja suht samasugune kui stardis, mehed on vähe rohkem räsitud. Kuid see tunne, mis praegu on, kaalub selle üles. Tehtud," rääkis Risto Lepik.