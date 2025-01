Männama Dakari ralli raskest algusest: kunagi ei tea, kus üllatus ootab

Männama - Lepik esindavad Dakari rallil Overdrive Racingut, lisaks eestlastele sõidab tiimi eest Saudi Araabias veel kaheksa ekipaaži ning võistkond haldab ka Toyota Gazoo Racingu Euroopa sõitjaid. Taustajõude on muljetavaldav hulk. "Iga auto kohta kolm mehaanikut, kahe auto kohta üks insener ja veel erinevaid logistikuid, muid strateege, kes aitavad. Kogu meeskond on kõigi autode peale 60-70 inimest, kes meiega tegelevad. See on päris muljetavaldav hulk inimesi," rääkis ERR-ile Männama.

"Kui varasemalt oli korraldajate poolt õhtuti järgmise päeva briifing, kus räägiti, mis ees ootab, siis nüüd on meil ka meeskonnasisene samasugune infojagamise koht. Päeva lõpuks on neid kilomeetreid ja nüansse nii palju, et isegi kui keegi räägib ohukohtadest, siis sa kunagi ei tea, kus üllatus ootab," tõdes Männama. "Kui keegi sinu ees tolmutab ja sa sõidad sirgel teel kivi otsa, siis see on osa igapäevahirmudest."

Nii nagu eelmisel aastal, koosneb Dakari ralli ka tänavu 12 katsest, millest pikimate käigus tuleb päevaga läbida üle 800 kilomeetri. "Korraldajad on ka varasemalt alguse ägedaks teinud, aga tundub, et see aasta on korralikult pandud," sõnas sõitja. "Esimene katse on traditsiooniliselt sissejuhatav, aga kohe teine on Chrono katse, kus peab 48 tunniga sõitma 950 km. Sõidame, kuni läheb pimedaks ehk nelja-viieni, raja peal on erinevad laagripunktid, magad telgis, sul pole telefonilevi ega mitte midagi, pead ise endale lõkke peal süüa tegema ning kui päike hommikul tõuseb, katse jätkub."

"Eelmine aasta tegime Ristoga seda Empty Quarteris, düünides, mis oli vägev kogemus. Seekord toimub see piirkonnas, kus liivadüüne on vähem: saame korralikult kive, rehvistrateegia saab olema huvitav. Katse sisse on toodud ka valikuline remote service zone, kus mehaanikud on justkui lubatud, aga see on katseaja sees. Natuke nagu vormel-1 boksipeatus, naeris Männama. "Ma eeldan, et see on kiiruga rehvide vahetamiseks. Teine päev läheb kohe väga huvitavaks, saab näha, kes ja kas selle katse lõppu jõuavad ning kui suured ajakaotused on."

"Siis on üks päev tavaline katse ning seejärel traditsiooniline maratonkatse - õhtul mehaanikuid ei näe, sõidame järgmisesse laagrisse, ööbime telgis ja sõidame järgmisele päevale. Saame kohe alguses maratonkatsete maratoni, väga palju väljakutseid," iseloomustas Männama ralli algust. "Ma arvan, et see on positiivne, et seda kohe alguses teeme - autod võiksid värsked olla, mehed võiksid veel võimalikult värsked olla. Teine nädal tundub esmapilgul lihtsam, ülevalt Ha'ilist hakkame traditsioonilisemate katsetega allapoole tulema ja siis viimased kolm päeva on suuremates düünides. Ei taha ära sõnuda, aga arvan, et kui düünidesse jõuame, on juba väga hästi. Seal on ohte, aga rehvipurunemisi ja suuri mehaanilisi asju seal tavaliselt ei juhtu, sest liiv on auto vastu sõbralikum."

Tänavuse Dakari ralli eel on üheks kõlavamaks teemaks see, et esimest korda viimase 30 aasta jooksul ei võta osa 11-kordne võitja Stephane Peterhansel. Kui jätta kõrvale Nani Roma võit 2014. aastal, on Dakaril viimase 15 aasta jooksul võidutsenud kas Peterhansel, Carlos Sainz või Nasser Al-Attiyah.

"Viimastel aastatel on ka Sebastien Loeb sinna mängu tekkinud. Eeldan, et tants saab olema nende kolme vahel ja kindlasti on mõned noored, nagu Lucas Moraes ja Yazeed Al-Rajhi, kes on ka väga kiire. Nemad võivad ka kaarte segama minna. Neid, kes katsevõitudele pretendeerivad, on väga palju, sest meie klassis on 60 autot, kõik on praktiliselt võrdsetel alustel tehtud," sõnas Männama.