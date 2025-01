Urvo Männama: tagasihoidlik lähenemine on meile Dakaris edu toonud

Suurtest tähtedest pidid Dakari ralli esimesel nädalal autode põhiklassis katkestama tiitlikaitsja Carlos Sainz ja kolmel korral maratonrallil teiseks jäänud Sebastien Loeb. Eesti rallipaar Urvo Männama ja Risto Lepik on oma Toyotaga näidanud stabiilset minekut ning on pärast proloogi ja sellele järgnenud viit kiiruskatset 13. kohal 57 jätkava ekipaaži seas.

"Ma arvan, et meile on edu toonud tagasihoidlik lähenemine. Oleme proovinud olla hästi ökonoomsed kõikide auto detailidega ja hoidnud sellist ühtlast tempot. Kui keegi on meist mööda suure kihutanud, siis ei ole lasknud ennast häirida ja vastupidi, et ei ole lasknud endast ka väga teistel mööda sõita. Selline ühtlane, sujuv liikumine," rääkis Männama.

2600 kilomeetrit on selja taga ning Männama ja Lepik veetsid reedese puhkepäeva Saudi Araabia põhja osas Ha'ili linnas rallilaagris. Mida saaksid mehed järele jäänud etappidel senisest paremini teha?

"Ainuke asi mida ma hetkel tunnen, et võiksime veel teha, on proovida keerulisemates kohtades, kus on võimalik ära eksida, sõita rahulikumalt, et minna rohkem kindla peale. Kui vea teed, siis on kaotused suuremad. Muu sõidu ja tehnika poole pealt oleme sõidu läbinud hindele neli pluss," märkis Männama.

Ülikeerulisel Dakari rallil ootab mehi laupäevast alates ees veel seitse etappi. Männama sõnul on oluline hoida oma rütmi. "Teisel nädalal on palju mehi, kes tahaksid aega parandada ja võidelda. Me peame leidma sellise paraja tasakaalu, et mitte minna kaasa hullustega, aga samas ka mitte jälle liiga kaua mõtlema jääda. Ma arvan, et teisel nädalal sooviksime laias laastus samamoodi jätkata."

Laupäeval ootab sõitjad 600 kilomeetri pikkune etapp.