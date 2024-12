Männama tahab Dakari ralli lõpetada: koht esimese 20 seas on jõukohane

Eesti rallisõitjad Urvo Männama ja Risto Lepik stardivad jaanuaris oma karjääri kolmandale Dakari rallile. Männama rääkis ERR-ile tänavuse katsumuse autost ning ütles, et paari eesmärk on lõpetada esimese 20 seas.

Urvo Männama ja Risto Lepik valmistuvad karjääri kolmandaks Dakari ralliks. Seekord tehakse koostööd Belgia meeskonnaga Overdrive ja 3. jaanuaril alustatakse uue autoga Saudi Araabias rasket katsumust.

Männama ja Lepik lähevad uuele katsumusele vastu üsna samasuguse autoga, millega kihutati ka karjääri esimesel Dakari rallil. "Kui me kaks aastat tagasi läksime, siis oli meil ka Toyota Hilux. Printsiibis see kokpiti osa on sarnane, aga kõik muu ikkagi väga teistmoodi. Auto on oluliselt laiem, mootor on turbomootor, pisinüansse on igal pool muudetud," rääkis Männama.

Uuendusena tehakse seekord koostööd eduka Belgia meeskonnaga Overdrive. "Laias laastus võib öelda, et oleme Toyota tehasemeeskonna kliendid, me ei ole tehasesõitjad. Peame ise enda arve kinni maksma, aga see on positiivne, et me oleme suurema ja kogenud meeskonna osa," ütles Männama.

Urvo Männama Autor/allikas: ERR

Tema hinnangul kulub Dakari rallil osalemiseks umbes pool miljonit eurot. Eesti rallipaar lendab Saudi Araabiasse 30. detsembril, aga auto on juba teel.

"Miinimumkaal ilma kütuse ja mitte millegita on kaks tonni. Kui eeldame, et me paneme sinna 400-500 liitrit kütust sisse stardis, mehed ka kaaluvad. Meie autos gramm alla 200 kilo tuleb kahe peale kokku," selgitas Männama. "Kokkuvõttes - mehed, kütus ja mingid varuosad - on meil auto stardikaal 2,7 tonni. Meil on küll 400 hobujõudu ja 600 njuutonmeetrit väänet, aga see ikkagi on vähe, mõeldes sellele, kui suurt massi ta peab liigutama."

"Me saame hakkama, sest õnneks on kiirus piiratud - 170 km/h. Üle selle ei luba korraldajad sõita turvalisuse kaalutlustel. Selle 170 me ikka suudame saavutada, kui on õiged teed ja ilmatingimused," lisas ta.

Kui kahel eelmisel Dakari rallil vedas tehnika Männamad ja Lepikut alt, siis kolmandal katsel loodetakse sihile jõuda. "Eesmärk ei ole muutunud, endiselt tahaksime lõpuni sõita ja seda vähemalt esimese 20 seas. Tunneme, et see on meie jaoks igati jõukohane," rääkis Männama.

"Võib-olla on see muutunud, et kui varem olen mõelnud, et see on unistus, siis täna ma tunnen, et see on ikkagi reaalne eesmärk. See on kindlasti meile jõukohane ettevõtmine. Loomulikult on õnne vaja nagu igas asjas, aga puhtalt võimekuse, auto või meie poolt ei tohiks see olla ületamatu," lõpetas Männama.

12 etapist koosnev Dakari ralli algab Saudi Araabias 3. jaanuaril.