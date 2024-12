Eesti käsipallinaiskond sai teada vastased EM-valiksarjas

Eesti naiste käsipallikoondis osales oktoobri lõpus esmakordselt maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonis, kus Ergo Rohi, Martin Kalveti ja Kerli Jõksi juhtimisel saavutati kolme naiskonna konkurentsis teine koht. Esimesel päeval saavutati võitluslik viik Soomega, kuid teisel päeval jäädi Iisraelile alla ning järgmisesse vooru ei pääsetud.

"Mul on väga hea meel, et käsipalliliidu juhatus on andnud naiste koondisele uue väljakutse ja võimaluse pärast edukaid MM-valikmänge," alustas koondise peatreener Ergo Rohi. "Me tõestasime, et ka naised väärivad võimalust ennast rahvusvahelisel areenil proovile panna. Koondis on valmis andma endast kõik, et Eestit esindada ja kirjutada uus peatükk meie naiste käsipalliajaloos."

Esimesse gruppi kuuluvad Luksemburg, Bosnia ja Hertsegoviina, Leedu, teise gruppi Bulgaaria, Suurbritannia ja Küpros ning Eestiga koos on kolmandas grupis Belgia ja Malta.

Igast tugevusrühmast loositi ühte alagruppi üks koondis. Järgmisena loositi korraldusõigused ning Eesti alagrupist on esimesena võimalus mänge kodus pidada Suurbritannial, seejärel Bosnia ja Hertsegoviinal ja nende mõlema keeldumise korral Eestil.

"Ega vastaste kohta liiga palju infot kohe pähe ei tule," jätkas juhendaja loositulemuste analüüsiga. "Suurbritannia on sarnases seisus nagu meie. Nad on samuti oma koondistega alles rahvusvahelise tee alguses ning peaksid olema meie jaoks jõukohased vastased. Bosnia on kindlasti grupi favoriit. Nende koondis on järjepidevalt erinevates kvalifikatsioonides esinenud. MM-valiksarjas olid nad küll oma alagrupi viimased, aga kindlasti ei saa neid alahinnata."

Naiste Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni esimese vooru mängud peetakse 7.-9. märtsil. "Nüüd alles töö algab. Tuleb vastaseid analüüsida ja nende kohta võimalikult palju infot koguda. Vaatame positiivselt märtsi suunas, sest vastased on meile täiesti mängitavad," ütles peatreener Rohi.