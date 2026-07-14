Eesti naiste käsipallikoondis alustab MM-i valikturniiri Kosovo vastu

Eesti naiste käsipallikoondis kohtub 2027. aasta maailmameistrivõistluste valikturniiri esimeses ringis Kosovoga. Loosi järel tõdes peatreener Ergo Rohi, et tegemist on ühe tugevaima vastasega, keda Eestil oli võimalik saada.

MM-ile pürgimist alustab tänavu 33 koondist. Eesti kuulub nende kaheksa naiskonna sekka, kes peavad alustama eelringist. Kosovo ja Eesti peavad oktoobri lõpus kaks kohtumist ning edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes.

"Minu hinnangul on Kosovo üks tugevamaid vastaseid, keda meil oli võimalik loosiga saada. Nad on viimastel aastatel teinud väga hea arenguhüppe," ütles Rohi. Tema sõnul näitab Kosovo 25. koht Euroopa edetabelis, et tegemist on stabiilse ja kvaliteetse koondisega.

Võitja pääseb järgmisse valikringi, mis peetakse 2027. aasta aprillis. Seal ootab ees veel üks kahe mängu vastasseis ning selle paari võitja teenib koha Ungaris peetavatel maailmameistrivõistlustel.

Rohi sõnul ei ole Eesti koondisel Kosovo kohta veel palju infot, kuid nüüd algab põhjalik ettevalmistus.

"Aga ega me neist väga palju infot ei tea, eks nüüd töö algab ja proovime võimalikult hästi ennast ettevalmistada. Selline vastasseis annab meile väga hea võimaluse end tugeva vastase vastu proovile panna ning näha, kui kaugel me oma arengus olemee," lausus ta.