Ševoldajeva teatas MM-valiksarjas edasipääsu jahtiva koondise koosseisu

Eesti naiste jalgpallikoondis
Eesti naiste jalgpallikoondis peab viimased 2027. aasta MM-i valikturniiri alagrupikohtumised juunikuus, kui 5. juunil kohtutakse võõrsil Liechtensteiniga ning 9. juunil võõrustatakse Pärnu Rannastaadionil Bosnia ja Hertsegoviinat.

Peatreener Aleksandra Ševoldajeva nimetas koosseisu 24 mängijat. Tervislikel põhjustel jäävad eemale Helina Tarkmeel, Emma Treiberg ja Jaanika Volkov.

Ševoldajeva sõnul võtab koondis mänge ühekaupa. "Vaatame tabelisse pärast mõlemat kohtumist, kuid kõige positiivsem on see, et kõik on meie enda kätes," kommenteeris koondise juhendaja.

Mäng Liechtensteini vastu ootab ees reedel, 5. juunil Eesti aja järgi kell 20 Vaduzis Rheinpark staadionil. Bosnia ja Hertsegoviinat võõrustatakse teisipäeval, 9. juunil kell 20 Pärnu Rannastaadionil. Mõlema mängu otsepilti on võimalik jälgida Soccernet TV vahendusel. Pääsmed kodumängule on müügil EJL-i kodulehel ja Piletilevis.

Eesti võistleb lisaks Liechtensteinile ning Bosnia ja Hertsegoviinale samas alagrupis Leeduga. Eestlannadel on seni kirjas 2:1 võit nii Leedu kui Liechtensteini üle, väravateta viik Leedu vastu ning 1:3 kaotus Bosnia ja Hertsegoviinalt. Teenitud seitse punkti paigutavad Eesti alagrupis praegu teisele reale – alagrupiliider Bosnia on kogunud üheksa silma.

Play-off'i pääsevad valikgruppide võitjad ning C-divisjonist kaks kuue grupi parimat teise koha naiskonda. C-divisjoni valikgruppide võitjad tõusevad järgmiseks tsükliks B-divisjoni, play-off'i pääsemine tooks Tallinna aga mõne Euroopa tippnaiskonna. Praegu on Eesti teisel kohal olevate koondiste konkurentsis Kasahstani järel teisel ehk edasi viival kohal.

Naiste koondise koosseis juunikuu mängudeks:

Väravavahid
Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – KKPK MEDYK Konin (POL) 14/0
Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0
Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 2/0

Kaitsjad
Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 101/1
Siret Räämet (31.12.1999) – LASK (AUT) 63/1
Annegret Kala (03.05.2006) – Paide Linnanaiskond 24/1
Rahel Repkin (17.06.1998) – Paide Linnanaiskond 22/0
Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 20/0
Elisabet Polstjanova (01.03.2005) – Viimsi JK 1/0

Poolkaitsjad
Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Catania FC (ITA) 68/4
Liisa Merisalu (15.01.2002) – Viimsi JK 48/3
Katrin Kirpu (09.10.2004) – ŽNK Agram (CRO) 29/3
Anette Salei (28.09.2005) – US Colomiers Football (FRA) 27/3
Liselle Palts (02.12.2005) – Catania FC (ITA) 14/1
Loviise Männiste (24.02.2008) – Elva FC 12/0
Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 12/0*
Lisandra Rannasto (13.01.2004) – Paide Linnanaiskond 9/0
Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Paide Linnanaiskond 3/0
Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Flora 2/0

Ründajad
Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 85/15
Lisette Tammik (14.10.1998) – Paide Linnanaiskond 81/17
Kristina Teern (13.11.2004) – Catania FC (ITA)  24/3
Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 19/1
Anželika Jotkina (10.09.2007) – FC Basel (SUI) 4/0

Toimetaja: Anders Nõmm

