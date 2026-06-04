Naiste võrkpallikoondis alustab nädalavahetusel Euroopa liiga teekonda

Eesti naiste võrkpallikoondis alustab sel nädalavahetusel Euroopa liiga alagrupiturniiri, kui kohtub Aserbaidžaanis Bakuus Rootsi ja võõrustajariigi koondisega.

Eesti esimene vastane on laupäeval Rootsi, pühapäeval minnakse vastamisi Aserbaidžaaniga. Tänavusest hooajast pakub Euroopa liiga võimalust teenida pääse Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, kuhu pääseb sarjast neli koondist.

Peatreener Pekka Seppänen sõnul ootavad Eestit ees tugevad vastased. Rootsi koondise suurim täht on maailma tippmängijate hulka kuuluv Isabelle Haak ning mõlemad vastased näitasid enne Euroopa liiga algust head vormi kontrollkohtumistes.

"Tahame tegeleda oma asjadega ja olla võitluslikud ning areneda. Usun, et meil on omad võimalused, peame olema väga keskendunud ," ütles Seppänen.

Eesti naiskond kohtus Rootsiga viimati 2022. aastal Euroopa Hõbeliigas, kui mõlemad omavahelised mängud kaotati. Aserbaidžaaniga mängiti viimati 2024. aasta Euroopa Kuldliigas, kus vastane teenis 3:0 võidu.

Naiste koondise koosseis Rootsi ja Aserbaidžaani vastu:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Kertu Kertner

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Carmel Vares

Nurgaründajad: Kristiine Miilen, Silvia Pertens, Caterina Cicetti, Salme Adeele Hollas

Temporündajad: Mirjam Karoliine Kask, Johanna Sova, Kätriin Põld, Kertu Stamm.

Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Peatreener Pekka Seppänen, abitreener ja ÜKE-treener Timo Leikas, abitreenerid Marko Mett ja Margit Keerutaja-Must, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.

Euroopa liiga mängud:

6. juuni kell 17.00 Rootsi – Eesti (Bakuu, Azerbaidžaan)

7. juuni kell 17.00 Azerbaidžaan – Eesti (Bakuu, Azerbaidžaan)

12. juuni kell 18.30 Ungari – Eesti (Keckemet, Ungari)

13. juuni kell 17.30 Horvaatia – Eesti (Keckemet, Ungari)

19. juuni kell 18.00 Eesti – Läti (Tallinn, Kalevi SH)

21. juuni kell 16.00 Eesti – Kreeka (Tallinn, Kalevi SH)