X!

Naiste võrkpallikoondis alustab nädalavahetusel Euroopa liiga teekonda

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti naiste võrkpallikoondis.
Eesti naiste võrkpallikoondis. Autor/allikas: Priit Mürk / ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti naiste võrkpallikoondis alustab sel nädalavahetusel Euroopa liiga alagrupiturniiri, kui kohtub Aserbaidžaanis Bakuus Rootsi ja võõrustajariigi koondisega.

Eesti esimene vastane on laupäeval Rootsi, pühapäeval minnakse vastamisi Aserbaidžaaniga. Tänavusest hooajast pakub Euroopa liiga võimalust teenida pääse Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, kuhu pääseb sarjast neli koondist.

Peatreener Pekka Seppänen sõnul ootavad Eestit ees tugevad vastased. Rootsi koondise suurim täht on maailma tippmängijate hulka kuuluv Isabelle Haak ning mõlemad vastased näitasid enne Euroopa liiga algust head vormi kontrollkohtumistes.

"Tahame tegeleda oma asjadega ja olla võitluslikud ning areneda. Usun, et meil on omad võimalused, peame olema väga keskendunud ," ütles Seppänen.

Eesti naiskond kohtus Rootsiga viimati 2022. aastal Euroopa Hõbeliigas, kui mõlemad omavahelised mängud kaotati. Aserbaidžaaniga mängiti viimati 2024. aasta Euroopa Kuldliigas, kus vastane teenis 3:0 võidu.

Naiste koondise koosseis Rootsi ja Aserbaidžaani vastu:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Kertu Kertner

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Carmel Vares

Nurgaründajad: Kristiine Miilen, Silvia Pertens, Caterina Cicetti, Salme Adeele Hollas

Temporündajad: Mirjam Karoliine Kask, Johanna Sova, Kätriin Põld, Kertu Stamm.

Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Peatreener Pekka Seppänen, abitreener ja ÜKE-treener Timo Leikas, abitreenerid Marko Mett ja Margit Keerutaja-Must, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar. 

Euroopa liiga mängud:
6. juuni kell 17.00 Rootsi – Eesti (Bakuu, Azerbaidžaan)
7. juuni kell 17.00 Azerbaidžaan – Eesti (Bakuu, Azerbaidžaan)

12. juuni kell 18.30 Ungari – Eesti (Keckemet, Ungari)
13. juuni kell 17.30 Horvaatia – Eesti (Keckemet, Ungari)

19. juuni kell 18.00 Eesti – Läti (Tallinn, Kalevi SH)
21. juuni kell 16.00 Eesti – Kreeka (Tallinn, Kalevi SH)

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

võrkpalliuudised

13:41

Naiste võrkpallikoondis alustab nädalavahetusel Euroopa liiga teekonda

03.06

Kuivonen ja Jürgenson alustavad MK-etapil põhiturniirilt

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

30.05

Kais ja Penasse ei pääsenud Hiinas alagrupist edasi

29.05

Meeste võrkpallikoondis kaotas kontrollmängus kindlalt Soomele

29.05

Türki siirdunud Teppan: klubi on üle pika aja taas valmis investeerima

29.05

Täht koondisesuvest: võidul on nüüd hoopis teine tähendus

28.05

Võrkpallikoondise debütant kerkis võidumängus Läti vastu resultatiivseimaks

27.05

Hollas - Remmelg ei jõudnud eliitturniiri põhitabelisse

26.05

Rikberg: suvi on pikk ja pakub erinevaid väljakutseid

24.05

Tiisaar ja Korotkov tulid teist MK-etappi järjest hõbedale

24.05

Naiste võrkpallikoondis kaotas Lätile ka teises mängus

24.05

Eesti naiste võrkpallikoondis alustas kontrollmänge kaotusega

23.05

Tiisaar ja Korotkov võitsid MK-etapil alagrupi, Hollas ja Remmelg kaotasid

22.05

Hollas - Remmelg tagasid koha 16 parema paari seas

videod

sport.err.ee uudised

13:41

Naiste võrkpallikoondis alustab nädalavahetusel Euroopa liiga teekonda

13:06

15-aastane Eesti korvpallur liitus Saksa Bundesliga klubi noortemeeskonnaga

12:52

Anikina langes Horvaatias välja

12:19

Reali presidendikandidaat lubas palgata Haalandi, Man City kaalub kohtuteed

11:24

Jürgenson: hooaja alguses lasin juhtumistel liialt pähe minna

10:37

Värsked jäähoki maailmameistrid läksid tagasi aega teenima

10:21

Korvpalli Herberti auhinna pälvisid Rein Järva ja Märt Ibrus

09:49

Hollandi jalgpallikoondis kaotas kodumurul Alžeeriale

09:10

Cobolli pääses poolfinaali nelja ja Arnaldi kahe setiga

08:35

Baskonia murdis Drelli klubi vastupanu viimasel veerandajal

08:05

Tugev lõpp tõi Knicksile NBA finaalseeria avamängus võidu

03.06

Uuenduskuuri läbinud Tour of Estonia saab neljapäeval avapaugu

03.06

Enok ootab Rally Estoniat: kui pole ambitsiooni, pole mõtet startida

03.06

Mäsak: suvi ei tule rannas, vaid treeninglaagris

03.06

ETV spordisaade, 3. juuni

loetumad

03.06

Esireket Sabalenka lagunes Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis

03.06

Maailma 114. reket murdis Prantsusmaa lahtistel nelja parema sekka

08:05

Tugev lõpp tõi Knicksile NBA finaalseeria avamängus võidu

03.06

Pettunud Sabalenka: selline tunne, et teen tennisega lõpparve

03.06

Kümnevõistluse olümpiavõitja Markus Rooth peab ka EM-i vahele jätma

03.06

Ceh võidutses Paavo Nurmi mängudel Stahli ees

03.06

Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

08:35

Baskonia murdis Drelli klubi vastupanu viimasel veerandajal

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo