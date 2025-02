Käsipallinaiskond debüteerib EM-valiksarjas: oleme seda võimalust oodanud

Esimest korda Euroopa meistrivõistluste valiksarjas osalev Eesti kohtub 7. märtsil võõrustaja Bosnia ja Hertsegoviinaga, järgmine päev on vastaseks Suurbritannia.

"Peab olema valmis: ajalooline samm Eesti naiste käsipallikoondise jaoks, oleme seda võimalust oodanud, peame valmis olema," kinnitas ERR-ile naiskonna peatreener Ergo Rohi. "Ma arvan, et tulekul on kaks väga tasavägist mängu EM-valiksarja esimeses faasis ja me läheme neid mänge võitma."

"Eeldatavalt on tugevam vastane ikkagi Bosnia ja Hertsegoviina, kes on ajalooliselt neid sarju rohkem mänginud kui Suurbritannia. Arvan, et oleme Suurbritanniaga enam-vähem võrdses seisus," kommenteeris Rohi lühidalt vastaseid.

Eelmise aasta oktoobris tegi käsipallinaiskond debüüdi MM-valiksarjas, kui viigistas Soomes esmalt soomlannadega ning kaotas siis Iisraelile. "Ma arvan, et vastaste kvaliteet ja tase on enam-vähem sama nagu oli Soome ja Iisraeli vastu. Erinevus on võib-olla selles, et nüüd on natuke eksootilisemad vastased: Soome mängijatega olime juba pikemalt kursis, oleme aastate jooksul nendega korduvalt mänginud. Bosnia ja Suurbritannia kohta meil nii palju infot ei ole."

Järgmise aasta detsembris toimuvale finaalturniirile on koha taganud viis korraldajariiki Tšehhi, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Türgi, lisaks neile selgub läbi kvalifikatsiooniringide 19 naiskonda. Valiksarja esimeses ringis on kolm kolmest alagruppi, mille võitjad pääsevad edasi teise faasi, kus 24 naiskonda mängivad kuues alagrupis. Finaalturniirile pääseb iga grupi kaks parimat ja nelja grupi parim kolmas koht.

Soome - Eesti naiste käsipalli MM-valikmäng 2024. aasta oktoobris Autor/allikas: Robert Lemberg/Soome Käsipalliliit

"Tahaks tänada käsipalliliitu ja kõiki toetajaid, kes on naiste käsipallikoondist sellel teel siiani aidanud. Usun, et meil on piisavalt mängijaid, meil on kuus-seitse naist mängimas välisliigades, mis annab kindlasti kvaliteeti juurde," sõnas Rohi.

Naiskonna liidriks on jätkuvalt Rumeenias profileiba teeniv Alina Molkova, välisklubides mängivad koondislastest veel näiteks Polina Gorbatsjova, Laura Kärner, Inga Bušina, Darja Belokurova ja Mariel Tiimus. Peatreeneri sõnul tekitab rahvusvahelises pildis püsimine lootust, et koondise juurde jõuavad ka kaugemad Eesti juurtega mängijad.

"Varasemalt leidsime Saksamaalt ühe noormängija koondise ridadesse, võib-olla on lisandumus ka uus üllatus. Kuna me oleme osalenud viimastel aastatel erinevatel turniiridel, pääseb see rohkem pilti ja tänu sellele leiavad meid ka Eesti kodakondsust omavad mängijad üles," tõdes Rohi.

"Naiste käsipall Eestis on kasvamas, usun, et uuel hooajal on meil meistrisarjas veel rohkem klubisid. Praegu on meil neli klubi, aga arvan, et need võistkonnad, kes tööd teevad ja noori arendavad, on saanud uut indu ka sellest, et naised nüüd ka kõrgemal areenil ennast proovile panevad," lõpetas Rohi.