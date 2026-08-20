Naiste rannaragbi koondis läheb Moldovasse esimest võitu võtma

Eesti naiste rannaragbi koondis osaleb sel nädalavahetusel Moldovas Chisinaus toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel ning on võtnud sihikule esimese võidu rahvusvahelisel areenil.

Eesti naiste koondis suundub Moldovasse oma tugevaima hooaja tuules – juunis saadi Andorras kätte esimene rahvusvaheline 7-liikmelise ragbi võit. Chisinau EM-il kohtutakse alagrupis võõrustaja Moldova, Bulgaaria ja Kreekaga ning kõik kolm mängu peetakse 22. augustil. Poolfinaalid, kohamängud ja finaal toimuvad päev hiljem.

"Eesti naiste ragbi on viimase aastaga teinud väga suure arenguhüppe - oleme saatnud mängijaid välismaale kogemusi saama, teinud koostööd Soome ja Läti ragbiliitudega ning osalenud rahvusvahelistel turniiridel," ütles peatreener Marten Martinson.

"Ajalooline esimene võit Kreeka üle Rugby 7s turniiril Andorras näitas, et liigume õiges suunas, ja annab meile Chişinăuks enesekindlust juurde. Meie eesmärk on lihtne: skoorida iga vastase vastu ja näidata, et Eesti naiste ragbi pole kunagi olnud tugevam. Eesmärk on paigas - ülejäänu, nagu ragbis ikka, selgub pärast esimest kontakti," lisas juhendaja.

2026. aasta on Eesti naiste ragbi jaoks olnud murdeline. Mais mängis naiste koondis esimese 15-liikmelise rahvusvahelise matši, võõrustades Lätit. Juunis võideti esimene rahvusvaheline 7-liikmelise ragbi mäng Andorra Rugby Europe Conference turniiril. Nüüd on järg rannaragbi käes.

Eesti naiste rannaragbi koondise koosseis EM-iks:

Agnes Jürison

Anet Maripuu

Destiny Lanelle Moses

Diana Käbi

Grete-Marleen Tarmu

Hanna Hõim

Hanna-Laura Vaher

Kadri Mässo

Kai-Liis Kalmus

Katrin Silde (kapten)

Laura Renke

Mialeene-Theresa Jahnke

Peatreener: Marten Martinson

Mänedžer: Kairit Pärn

Füsioterapeut: Aleksandra Adamska