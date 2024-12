Thunder ja Bucks marssisid karikaturniiril poolfinaali

Thunder alistas koduväljakul Dallas Mavericksi 118:104 (32:24, 25:30, 33:19, 28:31). Mängu murdehetk leidis aset kolmanda veerandaja alguses, kui Thunder pääses 13:2 spurdi toel ette 70:56 ning Mavericksi enam kaheksast punktist lähemale ei lubanud.

Mavericks tabas pisut paremini viskeid, kuid kaotas lauavõitluse 44:52 ning tegi 18 pallikaotust Thunderi 13 vastu. Kodumeeskond teenis Mavericksi pallikaotustest koguni 36 silma.

Shai Gilgeous-Alexander viskas võitjate eest 39 punkti ja võttis kaheksa lauapalli ning Jalen Williams lisas 18 silma. Mavericksi resultatiivseim oli Klay Thompson 19 punktiga, Luka Doncici arvele kogunes 16 punkti ja 11 lauapalli.

Thunder läheb nelja parema seas vastamisi Houston Rocketsi või Golden State Warriorsiga.

Teises vastasseisus sai Milwaukee Bucks kodus 114:109 (25:33, 35:26, 20:13, 34:37) jagu Orlando Magicust. Bucks toetus rünnakul Giannis Antetokounmpole ja Damian Lillardile, kes viskasid vastavalt 37 ja 28 punkti. Kaotajate parimaks osutus Jalen Suggs 32 punktiga.

Bucks kohtub poolfinaalis New York Knicksi ja Atlanta Hawksi vahelise kohtumise võitjaga.

