NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti taas Gilgeous-Alexander
Oklahoma City Thunderi tagamängija Shai Gilgeous-Alexander valiti teist aastat järjest NBA põhiturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks.
Gilgeous-Alexander pälvis 100 hääletajalt 83 esikoha häält. Teiseks tulnud Nikola Jokicil oli esikoha hääli 10 ja kolmanda koha saanud Victor Wembanyamal viis.
27-aastane kanadalane on NBA ajaloos 14. mängija, kes pälvinud MVP auhinna kahel järjestikusel aastal ning esimene pärast Jokicit, kes võitis oma kaks esimest MVP auhinda 2021 ja 2022. aastal.
Gilgeous Alexander viskas põhiturniiril keskmiselt mängus 31,1 punkti, jagas 6,6 resultatiivset söötu ja võttis 4,3 lauapalli. Tema koduklubi Thunder lõpetas põhihooaja liiga parima võitude-kaotuste saldoga (64-18).
A global media panel of 100 voters selected the winner of the 2025-26 Kia NBA Most Valuable Player Award.— NBA Communications (@NBAPR) May 17, 2026
Toimetaja: Henrik Laever