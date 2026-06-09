Spurs lõpetas Wembanyama 32 punkti toel Knicksi võiduseeria

Spursi võitis esimese veerandaja 33:22, aga poolajapausile mindi juba Knicksi 64:57 juhtimisel. Kolmandal veerandil hakkas Spurs taas vahet vähendama ja jäi lõpuks ühe punktiga peal, viimasel veerandajal enam edu käest ei andnud.

Sellega lõpetas Spurs ja Knicksi võiduseeria, nimelt oli New Yorgi klubi võitnud järjest 13 play-off-mängu.

Võitjate parim oli Victor Wembanyama 32 punkti, kaheksa lauapalli ja kuue tulemusliku sööduga. Stephon Castle lisas 23 punkti.

Knicksi ridades tõi Jalen Brunson samuti 32 punkti ja võttis viis lauapalli ning andis viis tulemuslikku söötu. OG Anunoby lisas 28 punkti.

Knicks juhib nelja võiduni peetavat seeriat mängudega 2:1, seeria neljas kohtumine mängitakse taas New Yorgis.