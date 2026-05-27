Oklahoma City Thunder võitis viienda mängu ja asus seeriat juhtima

Oklahoma City Thunder alistas korvpalliliiga NBA läänekonverentsi finaalseeria viiendas mängus kodus San Antonio Spursi 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23) ja asus seeriat juhtima mängudega kolm-kaks.

Thunder tegi esimesel veerandajal tasa kaheksapunktilise kaotusseisu ja haaras juhtohjad enda kätte teise veerandi alguses. Kodumeeskond tegi seejärel kaks minispurti, kasvatades vahe kiirelt kümnele punktile (45:35).

Spurs vastas omapoolse spurdiga ja jõudis ühe punkti kaugusele, kuid Thunder lipsas uuesti eest ära ning juhtis poolajapausiks 11 punktiga (69:58). Teisel poolajal hoidis Thunder vahet kahekohalisena ja teenis lõpuks 13-punktilise võidu.

Shai Gilgeous-Alexander tõi võitjate parimana 32 punkti ja andis üheksa korvisöötu. Alex Caruso lisas omalt poolt 22 punkti ning Jared McCain panustas võitu 20 silma.

Spursi resultatiivseimaks osutus Stephon Castle, kes sai 24 punkti kõrval kirja ka kuus korvisöötu, viis lauapalli ja kolm vaheltlõiget. Victor Wembanyama kogus kehva visketabavuse juures 20 punkti, lisaks hankis kuus lauapalli ja blokeeris kolm pealeviset.

Thunderit lahutab nüüd edasipääsust üks võit. Seeria kuues kohtumine, mis toimub Spursi koduväljakul, leiab aset Eesti aja järgi ööl vastu reedet.

Toimetaja: Henrik Laever

