Tiitlikaitsja Thunder viigistas läänekonverentsi finaalseeria

Dylan Harper ja Shai Gilgeous-Alexander. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Korvpalliliigas NBA alistas tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder läänekonverentsi finaalseeria teises mängus San Antonio Spursi 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25) ja viigistas seeria üks-ühele.

Spurs püsis avaveerandil kodumeeskonna tempos, kuid teises vaatuses tegi Thunder suurema vahe sisse ja läks poolajapausile 11-punktilises eduseisus. Spurs jõudis küll kolmandal veerandajal mitmel korral viigini, kuid eduseisu kordagi ei saavutanud. Thunder otsustas mängu saatuse lõplikult viimasel veerandajal sooritatud 11:0 spurdiga, mis viis nad kuus minutit enne lõppu ette 110:97.

Shai Gilgeous-Alexander tõi võitjate parimana 30 punkti, lisaks jagas kaaslastele üheksa tulemuslikku söötu. Pingilt sekkunud Alex Caruso aitas 17 punktiga. Stephon Castle viskas Spursi kasuks 25 punkti ja andis kaheksa korvisöötu, aga patustas ka üheksa pallikaotusega. Victor Wembanyama oli taas hiilgavas hoos, saades kirja 21 punkti, 17 lauapalli, kuus resultatiivset söötu, neli viskeblokeeringut ja ühe vaheltlõike.

Mõlemad meeskonnad jäid mängu jooksul ilma ühest põhitegijast. Thunderi ääremängija Jalen Williams lahkus avapoolajal platsilt reievigastuse tõttu ning Spursi mängujuht Dylan Harper vigastas kolmandal veerandajal paremat jalga.

Nelja võiduni peetav seeria siirdub nüüd kaheks mänguks Spursi koduväljakule. Järgmine mäng leiab aset Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva.

Toimetaja: Henrik Laever

