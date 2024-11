Eesti käsipalliklubid said Balti liigas kaks võitu ja napi kaotuse

Laupäeval jooksid Balti liigas väljakule kõik kolm Eesti käsipalliklubi. Põlva Servitit võõrustas Leedu HC Dragunas, Mistra külastas Läti meeskonda MSG ning Viljandi võttis kodus vastu Läti ASK Zemessardze/RSU. Servitil tuli tunnistada vastase nappi paremust tulemusega 37:36 (18:16), Mistra alustas turneed 36:31 (19:16) võiduga ning Viljandi pani võistluspäevale punkti 20-väravalise võiduga, kui alistas kodus ASK Zemessardze/RSU 34:14 (15:10).

Serviti alustas Dragunase vastu 3:0 spurdiga, kui skoorisid Alfred Timmo, Arturs Meikšans ja Mathias Rebane, kuid üsna pea mäng võrdsustus ning üheksandal minutil jäi Serviti kaotusseisu. 17. minutiks oli skoor viigis 11:11, ent Serviti ei suutnud pikalt seda lainet surfata ning kordus sama stsenaarium, kus meeskond vajus kahe väravaga taha. Nii oli 22. minutiks seis 12:14 Serviti kahjuks ja esimese poolaja lõpuks 16:18.

Teisel poolajal esines Servitil raskusi mängu sisenemisega. Nõnda oli 40. minutiks Servitil vaid 21 väravat, vastasel juba 26. Timmo väravad aitasid kaotusseisu vähendada ning 48. minutiks oldi taga kahe väravaga, päris viigini aga ei jõutud. Viimase kaika Serviti kodarasse viskas punane kaart Alfred Timmole 56. minutil. Serviti resultatiivseimad olid Mathias Rebane üheksa ja Alfred Timmo kaheksa väravaga.

"Erinevad emotsioonid on üleval. Kui kokkuvõttes saada vastaselt üle kümne poolkiire ja kiirrünnaku, siis polegi midagi teha. Läksime mängule vastu teadmisega, et Dragunas on kodus täiesti teine meeskond kui võõrsil ning täna õnnestus neil enda "kodust" mängu mängida," kommenteeris Rebane.

Mistra ja Murjani Spordigümnaasiumi kohtumine hargnes lahti tasavägiselt. Serhii Orlovskyi eestvedamisel ei pidanud Mistra kordagi võõrsil kaotusseisus mängima. Kui 10. minutil oli skooriks 8:6 ning 15. minutil 11:8, siis 20. minutil hakkas Mistra tõusma, kui Arno Vare viskas seisuks 15:10. MSG jõudis siiski järele ja kahandas kaotusseisu esimese poolaja lõpuks kolme värava peale. Nii võitis Mistra esimese poolaja skooriga 19:16.

Mistra kolme-neljaväravaline edu kestis teisel poolajal ligikaudu seitse minutit, kuni Anton Barouski värav vahemaad suurendas ning Mistra suurema hoo sisse sai. 40. minutiks oli skoor 26:20 ning edaspidine tundus vaid vormistamise küsimus, sest Mistra mängumehed realiseerisid värav-värava järel ning minimaalseim vahemaa oli neli väravat. Kohtumise 50. minutil näitas tabloo skoori 32:28 ning mängu lõppedes jäi seisuks 36:31 Mistrale. Kohtumise üleplatsimees oli Serhii Orlovskyi 13 väravaga.

"Meil oli täna väga hea päev Serhiil [Orlovskyi – toim] ja Madisel [Valk – toim], mis hoidis meid kogu aeg sammukese võrra ees. Mõtted on pühapäevasel mängul, mis tuleb kindlasti raskem ja seal peame enda kaitse tihedamaks tegema, kui see täna oli," lausus Andris Celminš, kes viskas laupäeval viis väravat.

Laupäeval ainsa Eesti klubina kodusaalieelist omanud Viljandi läks 9. minutiks juba 6:1 juhtima, sealjuures sai ASK Zemessardze/RSU oma avavärava kirja alles kolmandal minutil. 15. minutil viskas Kristjan Heinla skooriks 10:4. Esimene poolaeg lõppes Viljandi kindla edumaaga, skooriks 15:10.

Teise poolaja alguses viis Karl Roosna Viljandi esmalt seitsme ja seejärel kaheksa väravaga juhtima, 40. minutiks oli võõrustajate edu juba kümneväravaline, 22:12. 50. minuti täitudes oli Zemessardzel 13 väravat, Viljandil juba 28. Mängu jäi lõpetama Karl Roosna edukas karistusvise, tähistades kodumeeskonna 20-väravalist triumfi skooriga 34:14. Viljandi resultatiivseim ning samuti ka kohtumise üleplatsimees oli Karl Roosna üheksa väravaga.

Pühapäeval astuvad võistlustulle Mistra ja Põlva Serviti, kes vahetavad vastaseid: Serviti võtab suuna Läti poole, kui Eesti klubi võõrustab MSG, ning Mistra sõidab külla HC Dragunasele.