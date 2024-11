Kriisa ja Veesaare koolid alustasid hooaega kindla võiduga

Kaheksakordne NCAA meister Kentucky teenis kodupubliku ees Wright State'i üle kindla 103:62 (46:24, 57:38) võidu. Üleplatsimeheks oli Kentucky tagamees Otega Oweh, kes viskas 21 punkti ja lisas kolm lauapalli, Amari Williams tegi 12 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli.

Sel hooajal Kentuckyga liitunud Kriisa alustas pingilt ning panustas 14 minuti jooksul viie resultatiivse söödu, ühe lauapalli ja ühe vaheltlõikega.

Kerr Kriisa no you did not @KerrKriisa

pic.twitter.com/MXBdY06CSs