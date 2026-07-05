X!

Veesaar sai NBA suveliigas käe valgeks

Korvpall
Henri Veesaar.
Henri Veesaar. Autor/allikas: ATLHawks/X
Korvpall

Korvpallur Henri Veesaar debüteeris läinud ööl Atlanta Hawksi eest NBA suveliigas.

Hawks kaotas lisaajale läinud mängus Utah Jazzile 102:103 (20:24, 23:25, 27:29, 25:17, 7:8). Kohtumist pingilt alustanud Veesaar veetis väljakul veidi üle 18 minuti ning kogus selle aja jooksul enda arvele viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/3), kolm lauapalli (üks rünnakul), ühe resultatiivse söödu ja kaks isiklikku viga.

Video Veesaare esimesest tabavast viskest:

Koos Veesaarega NBA draft'is valituks osutunud Kingston Flemings ja Zuby Ejiofor said mõlemad eestlasest 10 minutit rohkem mänguaega ning viskasid vastavalt 14 ja kaheksa punkti. Hawksi resultatiivseimad olid Gabe Madsen ja Asa Newell, kes tõid mõlemad 15 punkti. 

Suveliiga on NBA meeskondadele traditsiooniliselt esimeseks võimaluseks draft'i valikuid ja teisi uusi täiendusi palliplatsil näha.

Järgmisel nädalal peab Hawks suveliigas kolm kohtumist: Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva minnakse vastamisi Oklahoma City Thunderiga, ööl vastu kolmapäeva kohtutakse Memphis Grizzliesega ja ööl vastu reedet mängitakse San Antonio Spursi vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

08:28

Veesaar sai NBA suveliigas käe valgeks

07:53

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa

04.07

Korvpallikoondise füsioterapeut: Maiki õlg on heas seisus, aga tuleb saada liikuvamaks

04.07

Korvpallikoondise esimesed muljed Brnost: kuidas on võimalik nii väikeses saalis mängida?

04.07

Läti korvpallikoondis alistas Hollandi, Hezonja tegi ajalugu

03.07

Konontšuk: oleme noored ja julged ning seda rongi on raske pidurdada

03.07

Heiko Rannula: täna oli rõõm olla treener

03.07

Eesti korvpallikoondis alistas kodusaalis Sloveenia koguni 31 punktiga

03.07

LeBron James oleks ilma Knicksi tiitlita New Yorki siirdunud

03.07

Bigbank/Kalev täiendas ridasid noore vendadepaariga

03.07

Bostoni raudvara Jaylen Brown vahetati Philadelphiasse

02.07

Rannula: peame olema kaitses stabiilsemad

02.07

Ilver: Eesti-Läti liigast samm Poola liigasse on väga hea

02.07

Tass: tuleb korralik madin korvi all ühe pikaga

02.07

Keila KK-ga ühineb Sverre Aav

videod

sport.err.ee uudised

09:41

Uuesalus selgusid BMX-krossi Eesti meistrid

09:10

Keskkooliõpilane alistas Teemantliigas valitseva olümpiavõitja

08:28

Veesaar sai NBA suveliigas käe valgeks

08:16

Prantsusmaa alistas Mbappe penalti abil Paraguay Uuendatud

07:53

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa

04.07

Korvpallikoondise füsioterapeut: Maiki õlg on heas seisus, aga tuleb saada liikuvamaks

04.07

Eesti golfikoondis saab EM-il toetuda koduraja eelisele

04.07

Korvpallikoondise esimesed muljed Brnost: kuidas on võimalik nii väikeses saalis mängida?

04.07

Maroko pääses esimesena veerandfinaali Uuendatud

04.07

Elfyn Evans nautis Lõuna-Eesti kiireid teid

04.07

ETV spordisaade, 4. juuli

04.07

Levadia toibus kaotusest Florale kiiresti

04.07

Prantsusmaa velotuuri avanud temposõidu võitis Vingegaard

04.07

Maardu triatlonil võidutsesid Timmo Jeret ja Linda Siimon

04.07

Antonelli hõivas esimese stardiruudu

loetumad

04.07

Maroko pääses esimesena veerandfinaali Uuendatud

04.07

Roheneemesaared võitsid südameid, aga Argentina murdis lisaajal nende oma

07:53

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

08:16

Prantsusmaa alistas Mbappe penalti abil Paraguay Uuendatud

04.07

Colombia napsas kesiseks jäänud Ghana eest viimase pääsme

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

03.07

Eesti korvpallikoondis alistas kodusaalis Sloveenia koguni 31 punktiga

03.07

Egiptus alistas penaltitega Austraalia ja pääses esmakordselt 16 sekka

04.07

Korvpallikoondise esimesed muljed Brnost: kuidas on võimalik nii väikeses saalis mängida?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo