Veesaar sai NBA suveliigas käe valgeks

Hawks kaotas lisaajale läinud mängus Utah Jazzile 102:103 (20:24, 23:25, 27:29, 25:17, 7:8). Kohtumist pingilt alustanud Veesaar veetis väljakul veidi üle 18 minuti ning kogus selle aja jooksul enda arvele viis punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/3), kolm lauapalli (üks rünnakul), ühe resultatiivse söödu ja kaks isiklikku viga.

Video Veesaare esimesest tabavast viskest:

Henri for 3 for his first basket as a Hawk! pic.twitter.com/c5VHXJQE8F — Atlanta Hawks (@ATLHawks) July 4, 2026

Koos Veesaarega NBA draft'is valituks osutunud Kingston Flemings ja Zuby Ejiofor said mõlemad eestlasest 10 minutit rohkem mänguaega ning viskasid vastavalt 14 ja kaheksa punkti. Hawksi resultatiivseimad olid Gabe Madsen ja Asa Newell, kes tõid mõlemad 15 punkti.

Suveliiga on NBA meeskondadele traditsiooniliselt esimeseks võimaluseks draft'i valikuid ja teisi uusi täiendusi palliplatsil näha.

Järgmisel nädalal peab Hawks suveliigas kolm kohtumist: Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva minnakse vastamisi Oklahoma City Thunderiga, ööl vastu kolmapäeva kohtutakse Memphis Grizzliesega ja ööl vastu reedet mängitakse San Antonio Spursi vastu.