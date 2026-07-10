Veesaar viskas Atlanta võidumängus 14 punkti

Veesaar teenis 19 minutit mänguaega, selle ajaga tõi eestlane 14 punkti, võttis kuus lauapalli, andis ühe tulemusliku söödu, tegi ühe vaheltlõike ja pani ühe bloki.

Hawksi parim oli Asa Newell 15 punktiga, Zuby Ejifor tõi 12 punkti.

Spursi ridades viskas Tarris Reed Jr. 14 punkti ja võttis kümme lauapalli, Carter Bryant, Ja'Kobi Gillespie ja R.J. Davis lisasid kõik 12 punkti.

Järgmisena mängib Hawks Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva Brooklyn Netsiga.