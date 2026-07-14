Veesaar püstitas NBA suveliigas isikliku punktirekordi

Algviisikus alustanud Veesaar oli heas hoos juba avaveerandil ja aitas Hawksil kiiresti eduseisu haarata. Poolajaks oli ta kogunud juba 13 punkti ning Atlanta juhtis kohtumist 52:39. Kolmandal veerandajal kasvatas Hawks edu veelgi ning läks viimasele veerandile vastu juba 83:62 eduseisus.

Kokku viibis eestlane väljakul 23 minutit, mille ajal kogus 20 punkti, neli lauapalli, kolm korvisöötu, ühe vaheltlõike ja ühe viskeblokeeringu. Ta tabas kuuest kolmepunktiviskest neli ning kuuest kahepunktiviskest kolm.

Atlanta kontrollis mängu sisuliselt algusest lõpuni. Kuigi Celtics suutis kohtumise lõpus vahet mõnevõrra vähendada, ei tekkinud Hawksi võidus kordagi tõsist kahtlust. Veesaare kõrval kerkis Atlanta resultatiivseimaks 30 punktiga Kobe Johnson.

Celticsi parim oli 2026. aasta esimese ringi draftivalik Chris Cenac Jr., kes kogus 16 punkti, viis lauapalli ja neli viskeblokeeringut. Boston pidas kohtumise seejuures ilma Hugo Gonzáleze ja Amari Williamsita, kes olid kaasa teinud meeskonna kahes esimeses suveliiga mängus.

Kolme järjestikuse võiduga jätkab Atlanta Las Vegase suveliigas kaotuseta ning kuulub turniiri liidrite hulka. Hawksi viimane põhiturniiri kohtumine peetakse Eesti aja järgi reede varahommikul, kui vastaseks on Memphis Grizzlies. Seejärel pääsevad neli edukamat meeskonda võitlema suveliiga meistritiitli nimel.