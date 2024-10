Ken Torn: ootasime võitu, aga ühelgi katsel seda lihtsaks ei tehtud

Saaremaa rallit saatis nii päikesepaiste kui vihmasadu. Kahe päeva peale olid kiireimaid eestlased Ken Torn ja Kauri Pannas, kes võitsid üheksast toimunud kiiruskatsest seitse. Reedese päeva viimasel katsel said nad küll valestardi eest kümne sekundilise ajakaristuse, mis nad esimese päeva lõpuks teisele kohale langetas, kuid see neid rallit võitmast ei seganud.

"Päris hea tunne on, seda on siin taga aetud aastaid ja tänu headele toetajale on ikka komplekt kokku tulnud. Sel aastal selle pealt, et pole aasta aega sõitnud, arvasime, et läheb võib olla lihtsamalt, aga midagi lihtsat ei olnud," ütles võitja ERR-ile.

"Võitu me ikka ootasime, aga ühelgi katsel seda lihtsaks ei tehtud. Kutid on ikkagi väga kiired ja tuli täna nii palju kui oskasin välja panna, et üldse ette jääda. Panime kõik välja, siin ei saanud midagi tagasi hoida, aga üle piiri ei tahtnud minna," lisas Torn.

Pikalt esikolmiku konkurentsis sõitnud juunioride maailmameister Romet Jürgenson lõhkus kuuendal katsel rehvi ja langes kõige teravamast tipust. Pjedestaali teise astme hõivasid Rally2 autoga debüteerinud 18-aastane Patrick Enok ning kaardilugeja Silver Simm, kes kaotasid võitjale natukene rohkem kui kümne sekundiga.

"Võimas, ei oleks elu sees osanud - vähemalt aasta tagasi - seda loota," ütles Enok. "Saaremaa on alati omamoodi keeruline, täna hommikul oli seda pidamise eripära ja eriti Kaugatoma katse, mis oli väga-väga libe. Aga teine ring oli juba vähe sujuvam."

"Saaremaa ei ole kunagi lihtne ralli, aga mulle tundub, et me saime hästi hakkama sellega," lisas Enok.

Kolmanda koha said Saaremaa rallil Egon Kaur ja Allan Birjukov, kes jäid esimestest maha juba ühe minutiga.