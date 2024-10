Serviti ja Mistra osalusel toimuvad Balti liiga liidrite lahingud

Tuleval nädalavahetusel on kaks Eesti klubi võistlustules käsipalli Balti liigas. Põlva Serviti võõrustab esmalt laupäeval tiitlikaitsjat, Läti klubi Dobele Tenax ning Mistra võtab vastu Leedu meeskonna Klaipeda Dragunas. Pühapäevaks vahetatakse vastased ning peetakse teine kodumäng.

Põlva Serviti on viimastele aastatele kohaselt alustanud hooaega kaotusteta. Tabelite tipus paiknetakse nii Eestis, kui ka Balti riikides. Eelmisel nädalal alistati liidrite lahingus just Mistra. Sellest kohtumisest teeniti topeltpunktid mõlemasse liigasse. Lisaks on Balti liigas võetud kaks kindlat võitu Läti klubide üle.

"Ega meid kerge nädalavahetus ootamas ei ole. Eeldatavasti on vastaste näol tegemist Baltimaade parimate satsidega. Kodupubliku ees soovime siiski loomulikult maksimumpunktid koju jätta. Rõhume tugevale kaitse ja väravavahi koostööle ning siis üritame juba vastased kiirrünnakutega hävitada," kommenteeris Serviti mängumees Alfred Timmo, kes on viies ametlikus kohtumises sel hooajal 33 väravat visanud.

Mistra on sel hooajal tunnistanud vaid Serviti paremust. Teistes kohtumistes on meistriliigas alistatud Viljandi HC ja HC Kehra. Balti liigas alistati samuti kaks Läti klubi. Eesti-Läti-Leedu sarja juhtivale Mistrale järgnevad Klaipeda Dragunas, Serviti ja Dobele Tenax. Kuigi mängude arv on hetkel erinev, siis kohtuvad sel nädalavahetusel hetke neli parimat klubi.

"Kindlasti on mõlemad vastased sel nädalavahetusel väga tihedad. Kuigi Dobele on veidikene noorenenud, siis on tegemist eelmise hooaja võitjatega. Klaipeda on uue peatreeneriga väga võimsas hoos. Kuigi meile midagi niisama ei anta, läheme kindlasti sel nädalavahetusel nelja punkti järgi," analüüsis Mistra peatreener Jüri Lepp

Eelmisel hooajal kindlalt lõuna naabrite meistriks tulnud Tenax veel kohalikus sarjas kohtumisi pidanud ei ole, kuid Balti liigat on alustatud kahe võidu ning ühe kaotusega Leedu klubide vastu. Omavahelises matšis Läti konkurendid alistanud Klaipeda Dragunas on samas sarjas võitnud kolm ning viigistanud ühe mängu. Kodust liigat jätkatakse samuti liidrina ning sel hooajal on ka juba üks karikas kapis, kui võideti Leedu superkarikas.