Merckx: on selge, et Pogacar on nüüd kõigi aegade parim

Pärast profikarjääri algust 2019. aastal on Pogacari läbivalt nimetatud parimaks ratturiks pärast 1970. aastatel ala valitsenud Merckxi, aga maailmameistrivõistluste järel on karjääri jooksul viis korda Prantsusmaa velotuuri võitjaks kroonitud ja sealjuures 34 etapivõitu teeninud Belgia spordikuulsus arvamusel, et Pogacar on temast selles vestluses kõrgemale pügalale kerkinud.

"On üsna selge, et ta on nüüd minust parem. Sügaval sisimas arvasin seda juba eelmise Prantsusmaa velotuuri järel, aga pärast tänast [pühapäeva] ei ole enam kahtlusi," rääkis 79-aastane Merckx Prantsusmaa spordilehele L'Equipe.

Pogacarist sai Merckxi (1974), Stephen Roche'i (1987) ja Annemiek van Vleuteni (2022) järel neljas rattur, kes samal hooajal võitnud nii Giro d'Italia, Tour de France'i kui MM-tiitli. Pühapäeval ründas Sloveenia sporditäht Zürichis juba 100 kilomeetrit enne finišit ja veetis viimased 50 kilomeetrit ees üksinda.

"Muidugi ei saa erinevaid ajastuid võrrelda, aga see on üks hämmastav sõitja. Ma ei rünnanud MM-il sada kilomeetrit enne finišit; see, mida tema teeb, on kujuteldamatu. Mäletame seda veel väga kaua aega. Ta võttis [Mathieu] van der Poeli and [Remco] Evenepoeli vastu palju riske, aga ei kartnud. Sellisel hetkel saad aru, milline tšempion ta on. Ta on erakordne," kommenteeris ka ise hiilgavate soolosõitudega säranud Merckx.