Maailmameistriks kroonitud Pogacar sai hakkama harvanähtava saavutusega

26-aastane Pogacar ründas umbes 100 km enne lõppu ja sõitis viimased 50 km uhkes üksinduses, teenides oma esimese MM-tiitli ajaga kuus tundi, 27 minutit ja 30 sekundit.

Nõnda sai Pogacarist 37-aastase vahe järel esimene mees, kes võitnud ühel hooajal Itaalia ja Prantsusmaa suurtuurid ning pälvinud MM-i grupisõidus kuldmedali. Meesratturitest on varem sellega hakkama saanud vaid belglane Eddy Merckx (1974) ja iirlane Stephen Roche (1987).

"Ma ei suuda uskuda, millega ma just hakkama sain," lausus Pogacar finišis. "Sõit kulges tegelikult päris kiiresti. Mul oli üks ohtlik moment, kuid õnneks oli Jan (koondisekaaslane Jan Tratnik - ERR) minu kõrval ja päästis mind halvimast. Täna oli tõesti uskumatu päev."

Hõbemedali sai kaela austraallane Ben O'Connor, kes kaotas võitjale 34 sekundit. Pronksmedalile tuli tiitlikaitsjana startinud hollandlane Mathieu van der Poel (+0.58).

Esimesena jäi medalita lätlane Tom Skujinš (+0.58), kaheksa parema seas lõpetasid veel belglane Remco Evenepoel (+0.58), šveitslane Marc Hirschi (+0.58), iirlane Ben Healy (+1.00) ja hispaanlane Enric Mas (+1.01).

Eestlastest võistlesid Madis Mihkels ja Markus Pajur, kuid kumbki finišisse ei jõudnud.

That was one hell of a bike race



Men Elite Road Race Podium ⤵️



