Tour de France'i võitnud Pogacar sai hakkama harukordse saavutusega

25-aastane Pogacar võttis oma kuuenda etapivõidu viimasel jõuproovil Nice'is, kuhu tänavuse tuuri finiš oli Pariisi olümpiamängude tõttu viidud. Pogacari võiduaeg 33,7 km pikkusel mägisel temposõidu etapil oli 45 minutit ja 25 sekundit.

Sloveen edestas minuti ja kolme sekundiga teise koha saanud taanlast Jonas Vingegaardi (Team Visma | Lease a Bike). Kolmandana lõpetas temposõidu maailmameister, belglane Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), kes kaotas võitjale minut ja 14 sekundit.

Prantsusmaa teedel kolmandat korda üldvõitjaks kroonitud Pogacarist sai sel sajandil esimene rattur, kes võitnud ühel aastal nii Itaalia kui ka Prantsusmaa velotuuri. Varem on sellega hakkama saanud vaid kuus meest.

Pogacar võitis Prantsusmaa velotuuri ka 2020. ja 2021. aastal. Lisaks talle on kolmel korral triumfeerinud veel belglane Philippe Thys, prantslane Louison Bobet ja ameeriklane Greg LeMond.

Kollase liidrisärgi sai Pogacar selga pärast teist etappi, loovutas seejärel üheks etapiks ecuadorlasele Richard Carapazile (EF Education - EasyPost), kuid kandis seda pärast neljandat etappi lõpuni välja.

Velotuuri võtmemomentideks said 14. ja 15. etapp, kus Pogacar võidutses ja kasvatas oma edumaa lähima konkurendi Vingegaardi ees enam kui kolmele minutile.

Kokkuvõttes edestas Pogacar teiseks tulnud Vingegaardi kuue minuti ja 17 sekundiga ning Evenepoeli üheksa minuti ja 18 sekundiga.

Rohelise särgi ehk punktiarvestuse võitis Rein Taaramäe ja Madis Mihkelsi klubikaaslane Biniam Girmay (Intermarche - Wanty). Eritrealasest sai ühtlasi esimene Aafrika rattur, kes võitnud rohelise särgi.

Parima mägironija särgi teenis Richard Carapaz ning parima noorratturi valge särgi Remco Evenepoel. Võistkondlikus arvestuses tuli esikohale UAE Team Emirates.

