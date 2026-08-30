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Karmilt kukkunud Pogacar peab minema operatsioonile

Jalgrattasport
Tadej Pogacar
Tadej Pogacar Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri kaheksandat etappi üldliidrina alustanud, kuid raskelt kukkunud ja Vuelta pooleli jätnud Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) peab minema noa alla.

Grupp valmistus laupäeval 30 km enne kaheksanda etapi finišit päeva ainsaks kategoriseeritud tõusuks, kui üsna tee äärde oli sattunud kivi. Grupi pea suutis kivist mööduda, aga kiirused olid piisavalt kõrged, et info ei jõudnud järgmisteni ja nii sõitis Pogacar kivile otsa, põrkas vastu Visma ratturit Ben Tuletti ja kukkus siis koos temaga.

Sloveenia rattatäht sai vasakule küljele ja näole tugevaid marrastusi ning kuigi ta üritas esmalt uuesti ratta selga ronida, istus ta seejärel maha ja võttis varsti kiivri peast. Nii peab kindla üldvõidu poole sõitnud Pogacar oma esimest Vuelta tiitlit jahtima järgmistel aastatel.

Laupäeva õhtul avaldas UAE, et Pogacar murdis kukkumise tagajärjel rangluu ja ka seitsmenda ehk kõige alumise kaelalüli. Rangluumurd vajab operatsiooni, mis peab aga ootama, sest peapõrutuse tõttu ei saa sloveen kohe noa alla minna. Pogacari jaoks tähendab see hooaja lõppu: pärast Vueltat oleks ta stardijoonel olnud ka 20. septembril algavatel maailmameistrivõistlustel.

Üldliidri katkestamise järel tõusis Hispaania velotuuri üldliidriks Enric Mas (Movistar), kes edestab ühe minutiga sloveeni Primož Roglicit (Red Bull - BORA - hansgrohe). Kohalik mees võitis Vuelta viimati 2014. aastal, kui sellega sai hakkama Alberto Contador.

Toimetaja: Anders Nõmm

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