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Hollandi rattatäht võitis ka kolmanda suurtuuri

Jalgrattasport
Demi Vollering
Demi Vollering Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Tänavuse naiste Itaalia velotuuri võitis hollandlanna Demi Vollering (FDJ United - SUEZ), kellest sai kaasmaalanna Annemiek van Vleuteni järel teine kõik kolm suurtuuri võitnud naine.

Tänavust naiste Girot juhtis alates neljandast etapist velotuuri neljakordne võitja Anna van der Breggen, kelle edu üheksanda ja viimase, Saluzzo ümbruses toimunud 145-kilomeetrise ning 2100 tõusumeetriga etapi eel oli Volleringi ees 49 sekundit.

Vollering jättis aga kaasmaalanna umbes 40 kilomeetrit enne velotuuri finišit viimasel tõusul selja taha ja püüdis kinni kolm jooksikut Elisa Longo Borghini, Niamh Fisher-Blacki ning vahepeal virtuaalselt velotuuri esikoha poole liikunud Antonia Niedermaieri.

FDJ rattur etapivõidu nimel sprintima ei hakanud ja selle au sai kaks eelmist Girot võitnud itaallanna Longo Borghini, aga Vollering edestas velotuuri kokkuvõttes Niedermaierit lõpuks 30 sekundiga ning Van der Breggenit veidi enam kui pooleteise minutiga.

Vollering võitis 2023. aastal Prantsusmaa velotuuri, kahel eelmisel aastal naiste Vuelta ning lisas pühapäeval seega kollektsiooni viimasena puudu olnud suurtuuri võidu. "Julgesin liidrisärgist unistada alles siis, kui olin kahe minutiga ees. Jalad olid üleni krampides ja 20 km enne lõppu lootsin lihtsalt finišisse jõuda," sõnas Vollering pärast üldvõitu.

Toimetaja: Anders Nõmm

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