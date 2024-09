Sebastien Ogier kuulutas tänavuse tiitliheitluse lõppenuks

40-aastane prantslane pole pärast 2021. aastat täishooaega teinud ega kavatsenud ka tänavu MM-tiitli jagamisse sekkuda, kuid pärast Soome ralli võitu oli tema tabeliseis nii hea, et Ogier otsustas siiski proovida.

Paraku pole järgmised rallid kulgenud soovitult. Akropolise rallil rikkus tema võiduplaanid probleem turboga ja langes Tšiilis pjedestaalikonkurentsist juba reedel, kui pidi katsel lõhkenud rehvi vahetama.

Laupäeval sõitis Ogier aga kivi otsa, mis lõhkus auto vedrustuse ja see tähendas katkestamist. Sellega on tiitliheitlus sisuliselt lõppenud. "Jap, nii näib," nõustus ta intervjuus DirtFishile ise.

"Selle poole pealt ma ei ole väga pettunud, et see eesmärk sai seatud alles kaks rallit tagasi ega olnud enne seda laual. Paljud inimesed on mulle öelnud, et see ei tule MM-sarjale kasuks, kui ma võidan tiitli nii, et ei tee kogu hooaega kaasa."

"Nii et selles mõttes on positiivne," järeldas Ogier pisut mõrult. "Aga päeva lõpuks olen ma ikkagi võistleja. Kui võimalus tekkis, siis proovisin selle nimel võidelda."

"Ma olen viimase kahe ralli kiirusega rahul. Tegin kõik, mis minu võimuses. Aga Kreekas oli meeskonna poole pealt probleem turboga ja siin oli viga minus. Me mõlemad tegime vigu, mis läksid liiga kalliks maksma," ütles prantslane.

Pühapäeval tuleb prantslane ilmselt siiski teele tagasi ja proovib järelejäänud punktide nimel võidelda. "Kahjuks ei ole me meeskondlikus arvestuses heal positsioonil, aga hetkel edenevad mu meeskonnakaaslased hästi," lisas ta.

"Ma hoian pöialt, et nad samamoodi jätkaks ja tore oleks seda võimalust hoida nii kaua elus kui võimalik. Ma annan endast parima, et meeskonnale veel häid punkte tuua."