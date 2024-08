Ogier kinnitas: üheksanda MM-tiitli jaht tuleb

Ogier on tänavu osalenud üheksast rallist kuuel ja lõpetanud need kõik kahe parema hulgas. Pärast viimatist triumfi Soomes kerkis ta üldarvestuses teisele kohale. Vahe liider Thierry Neuville'iga on 27 silma, aga prantslane on hetkel parim Toyota sõitja.

Pärast kaheksanda MM-tiitli võitmist 2021. aastal pole Ogier enam MM-sarjas täishooaega teinud ning on keskendunud üksikutele rallidele ja võistkonnapunktide toomisele. Praegune situatsioon on mänginud talle hooaja lõpufaasis kätte head võimalused ka individuaalset üldesikohta püüda.

Tänavu jääb sõita veel neli etappi: septembris Akropolise ralli Kreekas ja Tšiili ralli, oktoobris Kesk-Euroopa ralli ning novembris Jaapani ralli. Algselt oli teada, et Ogier teeb kaasa Kreekas, kuid sellega ta ei piirdu.

"Tšiili ja Kesk-Euroopa polnud algselt mu nimekirjas. Arvestades praegust olukorda tootjate ja sõitjate MM-sarjas, on nüüdseks selge, et võistlen neljal järelejäänud MM-etapil ja võitlen taas MM-tiitli eest," lausus ta väljaandele Motorsport Aktuell.

"Meie käes pole hetkel kõik kaardid ja oleme mõlemas arvestuses tagaajajad. Sõitjate arvestuses on see mõistetav, aga mitte tootjate arvestuses," jätkas prantslane ja põhjendas: "Toyota on praegu võitnud üheksast etapist kuus ja teeninud kolm kaksikvõitu, aga oleme ikkagi 20 punktiga taga. Minu jaoks on uus punktisüsteem täielik nali."

Kui Ogier peaks tänavu tõesti individuaalse MM-tiitli võitma, jõuab ta ühele pulgale legendaarse kaasmaalase Sebastien Loebiga. Samas ei soovi ta seda asjaolu liialt esile tõsta.

"Ma ei hooli palju numbritest, statistikast ega rekorditekst. Minu prioriteedid on mujal. Ma sõidan seni, kuni see pakub rõõmu ja ma olen konkurentsis," ütles Ogier.

"Ja ühe asja tahan ma selgeks teha - ma ei tee kunagi enam MM-sarjas täishooaega. Pärast seda pigem tihedat hooaega võtan järgmine aasta sellevõrra rahulikumalt."

Ogier' otsus seab kindlasti täiendavaid pingeid MM-sarja juhtivale Neuville'ile, kes jahib oma esimest tiitlit. Belglane on seni viis korda lõpetanud teisel ja kolm korda kolmandal kohal.

Kindlasti ei tohiks aga maha kriipsutada ka Ott Tänaku (Hyundai) ja Elfyn Evansi (Toyota) võimalusi. Esimene neist kaotab Ogier'le nelja ja teine üheksa silmaga.