Wilson tunnistab: M-Spordi tuleviku kohal on küsimärgid

"Kahjuks ei saa me senisel moel jätkata," lausus Wilson väljaandele DirtFish. "Aga ootame ja vaatame. Nagu teate, on see viimane asi, mida ma tahan - lahkuda WRC-st. See on olnud mu elu."

M-Sport on eravõistkond, kuid tihedalt seotud Fordiga. "Nad on nagu ma ise - nad soovivad rallisse jääda. Aga nad panustavad nüüd väga palju Dakarile," jätkas Wilson, kes loodab rohkem selgust järgmise nädala Tšiili ralliks.

"Pole kahtlustki, et Ford liigub rohkem maastikurallide maailma. Nii et jah - kindlasti kirge jagub, aga päeva lõpuks loeb investeeringu tasuvus ja see on hetkel suur eesmärk."

Wilsonile on sel aastal pakkunud ohtralt rõõmu Adrien Fourmaux. Hetkel on M-Spordi esinumber MM-sarjas viiendal kohal, neljandal positsioonil asuvast Elfyn Evansist jääb ta vaid kümne silma kaugusele.

"Ma pean aus olema - minu suur eesmärk on teha Adrienist maailmameister," ütles Wilson. "Ja minu arvates on ta valmis selleks saama 2026. aastal."

29-aastane Fourmaux on jõudnud sel hooajal kolm korda pjedestaalile. Ta oli täiskoormusega põhisõitja ka 2022. aastal, aga too hooaeg ebaõnnestus ja mulluse veetis prantslane Rally2 masina roolis.

"Ausalt öeldes on tal olnud suurepärane hooaeg. Ta on minu ootusi ületanud," kiitis Wilson. "Ma arvan, et see mida me tegime [taandamine Rally2 arvestusse], näis toimivat, lisades talle enesekindlust."

"Ta on inimesena palju küpsem. Ta teeb fantastilist hooaega, seda ei saa temalt ära võtta."

Fourmaux tulevik on aga samuti spekulatsioon, sest prantslast seostatakse ka Hyundaiga. "Ma oleks pettunud, kui Adrien ei räägiks Hyundai ja Toyotaga," kommenteeris Wilson. "Aga päeva lõpuks ei tea me isegi veel päris täpselt, mida edasi teeme."