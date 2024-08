Eesti kossupoisid A-divisjoni viinud Nõmm: perspektiiv on neis kindlasti olemas

Põhja-Makedoonias toimunud turniiri finaalis alistas Eesti meeskond Rumeenia 76:71. Koondise peatreeneri Brett Nõmme sõnul olid meeskonna emotsioonid võidu järel laes.

"Esimesel õhtul olid ikka väga ülevad emotsioonid, et poisid laulsid ja hullasid seal ja tegid oma toas... Ma ei tea, mis nad seal tegid. Ütlesin, et öörahu ei ole ja peaasi, et mingit idiootsust kokku ei keera. Et nautige seda õhtut, iga õhtu ei juhtu seda, et B-divisjoni ära võidad," muljetas Nõmm.

Koondise peatreeneri sõnul oli meeskonna edu saladuseks hea kaitsemäng. "Nii veerandfinaal, poolfinaal kui ka finaal tegelikult näitasid, et me oleme kaitsest lähtuv võistkond. Kui me saame vastaste põhimängijad maha võtta, siis on suur võimalus, et me võidame ja nii ka juhtus. Ja kindlasti teine asi oli meie lauavõitlus, et ma ei mäletagi, kas me üldse selles kaotasime, et igal pool me domineerisime lauas ja see oli kindlasti üks suur võidu võti."

Turniiri parimaks mängijaks valiti Roman Avdejev, kes viskas keskmiselt 12,7 punkti ja võttis 10,4 lauapalli. "Ilmselgelt oli poistel hea meel, kui võidame turniiri ja enda poiss on MVP ka. Kõik olid tublid ja kõik olid ühise asja eest väljas," märkis juhendaja.

Nõmm tõdeb, et noorte sportlaste puhul on veel raske ette näha nende tulevikku, ent mõistagi on mängumeestes perspektiivi. "Perspektiiv on neis kindlasti olemas, et ega niisama ei võideta niisuguseid turniire, aga tegelikult nad on 16-aastased veel. Rumal oleks öelda, et sellest ja sellest mängijast tuleb, aga temast ei tule. Neil kõigil on võimalus. Mõni on nii-öelda talendikam, aga nad olid ikkagi Eesti koondises, kes võitis selle turniiri, nii et ma loodan, et see on neile motivatsioonilaksuks, et tööd edasi teha."

Praeguse koondise mängijatest keegi järgmisel aastal A-divisjoni mängudest osa ei saa võtta, kuid koondise peatreener Nõmm selles probleemi ei näe. "Küll need poisid jõuavad seal U-18 ja U-20 ka kõvasti esindada, et see on õige tee ma arvan, mis korvpalliliit on valinud."

Viimati võitis noormeeste koondis B-divisjoni U-16 turniiri 2015. aastal.