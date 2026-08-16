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U-16 korvpallikoondis võitis pronksimängu ja tõuseb A-divisjoni

Korvpall
Eesti U-16 korvpallikoondislased võitu tähistamas
Eesti U-16 korvpallikoondislased võitu tähistamas Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti U-16 vanuseklassi noormeeste korvpallikoondis alistas B-divisjoni EM-finaalturniiri kolmanda koha mängus Bosnia ja Hertsegoviina 83:67 ning tagas pääsme A-divisjoni.

Tasavägiselt möödunud avapoolaja võitis Eesti 41:40 ning alustas siis suurepärast kolmandat veerandaega 7:0 vahespurdiga. Perioodi keskel kahandas Matej Bokur korvi alt Bosnia kaotusseisu viiele punktile, aga järgmise pooleteise minuti jooksul tabasid järjest Rudolf Lepa, Marten Miilen ning Bert Martin ja Eesti läks 59:47 juhtima.

Kui Teppo viis minut enne kolmanda veerandaja lõppu Eesti ette 64:53, kontrolliti kohtumist lõpuni ja Bosnia enam 11 punktist lähemale ei jõudnud. 83:67 võiduga tagasid Eesti noormehed EM-pronksi ja ühtlasi koha kõrgeimas, A-divisjonis. Järgmisel aastal mängivad A-divisjonis seega nii Eesti U-16 kui ka U-18 noormeeste korvpallikoondised.

35 minutit väljakul rassinud Teppo tegi hiilgava mängu, kui tema arvele jäi 24 punkti (visked väljakult 8/15, vabavisked 7/8), koguni 17 lauapalli (neist kaheksa ründelauast), neli vaheltlõiget ja kaks korvisöötu. Bert Martin lisas 21 punkti, seitse lauapalli ja viis korvisöötu, kolmas koondise liider Marten Miilen panustas 17 punkti, üheksa resultatiivse söödu ja seitsme lauapalliga.

Selle vanuseklassi Euroopa meistriks krooniti lõunanaabrid lätlased, kes alistasid laupäevases finaalis Prantsusmaa 75:69. Võidu võtmeks oli kolmas veerandaeg, mille Läti võitis 24:11. U-16 vanuseklassi üks silmapaistvamaid tähti Benjamin Berrouet viskas Läti kasuks 22 punkti ja võttis 13 lauapalli, Markuss Jahovics lisas 15 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

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