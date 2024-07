Paul Aron sõitis Belgia GP vabatreeningul välja neljanda aja

Vabatreeningu kiirem oli vormel-2 sarja liider Isac Hadjar (Campos) ajaga 1:58,730. Hadjarile vaid 0,010 sekundiga kaotas Victor Martins (ART GP). Kolmanda aja sõitis välja Prema Racingu sõitja Kimi Antonelli (+0,447) ning talle järgnes Aron, kes kaotas võitjale 0,584 sekundiga.

Reede õhtul kell 17.00 sõidetakse vormel-2 kvalifikatsioon, mille järgi pannakse paika nii sprindi- kui ka põhisõidu järjekord. Kuna Aron sai eelmisel etapil karistada, siis tema kvalifikatsioonis välja sõidetud positsioonile liidetakse kümme kohta juurde.

Sprindisõit on kavas laupäeval kell 15.15 ning põhisõit pühapäeval kell 11.00.

Enne Belrgia GP etappi on üldliider Hadjar 140 punktiga. Aron jääb temast 18 silma kaugusele. Kolmandal kohal on Gabriel Bortoleto (Invicta), kellel on 110 punkti, neljandal kohal jätkab 101 punktiga Maloney.