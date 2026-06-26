Aron tegi Austria vabatreeningul tagasihoidlikuma tulemuse

22-aastane Aron sai esialgu kirja aja 1.11,586, aga parandas seda seejärel mitu korda, jõudes poole sessiooni peal 13. kohta tähistava ajani 1.10,646. Pärast pausi viis eestlane oma parima aja uude sekundisse, kui sai kirja 1.09,646 ning kokkuvõttes 17. koha (+1,850).

Esimese sessiooni kiireim oli MM-sarja üldliider Kimi Antonelli, kes sõitis oma Mercedesega välja aja 1.07,796. Teise koha sai Antonelli tiimikaaslane George Russell (+0,041), esikolmikusse mahtus veel McLareni mees Oscar Piastri (+0,117), kes edestas Max Verstappenit (Red Bull; +0,281).

Aron kaotas võitjale 1,850 sekundiga, teise Audiga sõitnud Nico Hulkenberg sai kirja 1.09,165 ehk eestlane kaotas temale 0,481 sekundiga. Kaks nädalat tagasi tegi Aron kaasa ka Kataloonia GP vabatreeningul, kus saavutas vinge kuuenda koha.

Treeningsessioon lõpetati varakult, kui Sergio Perezi Cadillac rajale seisma jäi. Reedel peetakse veel üks treeningsõit.