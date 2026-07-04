Antonelli läks Silverstone'i sprindisõidus Hamiltonist mööda

41-aastane Hamilton teenis sprindisõiduks kodupubliku ees parima stardikoha, aga temast 22 aastat noorem Antonelli püsis tal algusest peale kannul. Üheksandal ringil õnnestus itaallasel ka seitsmekordsest maailmameistrist mööda hüpata ning enam Antonelli kohta ei loovutanud, vormistades 17 ringi järel järjekordse võidu.

Hamiltoni 2,745 sekundiga edestanud Antonelli jaoks oli see karjääri esimene sprindisõidu võit, eelmine aasta saavutas ta Sao Paulo sprindis teise koha. Sel hooajal peetakse sprindisõit veel Hollandi ja Singapuri GP-l.

Kolmanda koha teenis mullu maailmameistriks tulnud Lando Norris (McLaren), kes kaotas võitjale 9,783 sekundiga. Norrise järel ületasid finišijoone George Russell (Mercedes; +10,639), Charles Leclerc (Ferrari; +12,620), Max Verstappen (Red Bull; +16,550), Oscar Piastri (McLaren; +17,551) ning Liam Lawson (Racing Bulls; +30,223).

Laupäeval toimub Silverstone'i ringrajal veel põhisõidu kvalifikatsioon, GP ise algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 17.